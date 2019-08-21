Anne babasını öldüren evlada ‘iyi hal’ indirimi

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz yıl Mart ayında, anne ve babasına bankaya borcu olduğunu ve ödeyemezse hapse gireceğini söyleyen 38 yaşındaki Emrah Öztürk, çıkan tartışma sonucu annesi Hatice Öztürk (65) ile babası Bülent Öztürk'ü (65) yaşadıkları evde bıçaklayarak öldürmüştü. Ardından aynı bıçakla kendisine zarar vermeye başlayan Öztürk, evde kan kaybetmeye başlayınca minibüse binip hastaneye gitmişti. Hakkında “kasten öldürme” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Öztürk'ün yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Öztürk cezaevinden getirilirken, avukatları da hazır bulundu.

‘PİŞMANIM, İNSAN ANNE BABASINI NASIL ÖLDÜRÜR?'

Duruşmada son sözü sorulan Emrah Öztürk olay anını hatırlamadığını söyleyerek, “Çocukluğumdan bugüne kadar gelen problemler nedeniyle ve biriken sıkıntılarımdan dolayı rahatsızlığım da söz konusuydu. Pişmanım. Yoksa bir insan anne ve babasını nasıl öldürür” ifadelerini kullandı.

MAHKEME ‘SAYGISINDAN DOLAYI' İNDİRİM YAPTI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Öztürk'ü önce, “üstsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın duruşmalarda mahkemeye saygılı davrandığını gerekçe gösteren mahkeme heyeti bu durumu indirim nedeni kabul ederek, sanık Emrah Öztürk hakkında 2 kez müebbet hapis cezasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Kartal'da 1 Mart 2018 günü anne ve babasını yaşadıkları evde bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kişinin “kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, Emrah Öztürk'ün suç tarihinde bankadan borcun ödenmesi için bilgi geldiğini, ödemezse hapis cezasıyla karşılaşabileceğinin bildirildiğini, bu nedenle durumu anne ve babasıyla paylaştığını, bu konuda aralarında tartışma yaşandığını, anne ve babasının kendisine hakaret içeren sözler söylemesi üzerine öfkelendiğini, mutfaktan aldığı et bıçağı ile anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettiği anlatılmıştı.