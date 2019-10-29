Antalya’da STK’ların çelengine polis engeli

Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları çerçevesinde sivil toplum örgütlerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının engellenmesi tepkilere neden oldu. Duruma tepki gösteren, Eğitim-İş Sendikası ve Atatürkçü Düşünce Derneği yapılanın anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

“POLİS BİZE ENGEL OLDU”

Her milli bayramda Atatürk Anıtı'na çelenk koyduklarını ifade eden Eğitim-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar, “Bizler sivil toplum örgütleri olarak Atatürk Anıtı'na çelenk koymak istedik. Fakat polis bize engel oldu. Polis bize, ‘Buraya çelenk koyamazsınız. Protokol rahatsız oluyor' dedi.

Tabi bizde tepki göstererek çelengi koymak için yürüdük. Burada küçük bir arbede yaşandı. Bizler Cumhuriyetin çocuğuyuz. Cumhuriyet Bayramı'nda ben çelenk koyamadıktan sonra, bu ülkede Türk vatandaşı olmanın bir olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

“MÜLKÜ AMİRİ RAHATSIZ OLUYORMUŞ”

Kurumların ve halkın milli bayramlarda Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının anayasal hak olduğunu söyleyen Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ise şöyle konuştu; “5 Mayıs 2012'de çelenk koyma yönetmeliği değişti. Kurumların çelenk koyması yasaklandı. Biz 2015'te, Antalya'da Diş Hekimleri Odası, Eğitim İş Başkanı, ben ve CHP İl Gençliği'nden gençlerle birlikte 5 kişi hapis cezasıyla yargılandık. Çelenk koyduk diye. Resmi törenlere bizi dahil etmiyorlar. Çelenklerimize yasak deniyor. Bizler bir karmaşa yaşanmasın diye sakin davranıyoruz. Tören bitmiş, hala bizi polis ablukası içinde tutuyorlar. Neymiş, mülkü amiri rahatsız oluyormuş. Halkın çelenk koymasından rahatsız oldukları ortada. Kurumların ya da halkın anayasal hakkıdır çelenk koymak ve bayramları kutlamak. Bu yapılanlar anayasaya aykırıdır.”