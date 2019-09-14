Antalya’da suya yüzde 20 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 20 oranında zam yaptı. Yeni dönemde öğrenci evlerinin 5 tonluk su kullanımından ücret alınmaması kararı da verildi.

“DEVRALDIĞIMIZ BORÇLARLA İLGİLİ ZAM YAPIYORUZ”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Su ve Atıksu (ASAT) Genel Müdürlüğü Genel Kurulu Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda CHP Grubu, suya yüzde 20 oranında zam yapılmasına yönelik teklif sundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurulda, öğrencilerin kullandığı evlerdeki 5 tona kadar sudan ücret alınmaması kararlaştırıldı.

BÖCEK: ZAM DEVRALDIĞIMIZ BORÇLARLA İLGİLİ

Böcek kararın alınmasından sonra yaptığı açıklamada, “20 yıldır Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptığım süreçte hep yapıcı olmaya çalıştım. Yeri geldi su zammına evet verdiğimiz günler de oldu. Geçmiş dönemle bir hesabımız yok. Beni şu anki durum ilgilendiriyor. Mevcut devraldığımız borçlarla ilgili zam yapıyoruz” dedi.

İLK ETAPTA YÜZDE 20 İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediyesi, suda yüzde 20 indirim yapma kararı almıştı. Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, “Mecliste tek kalemde yüzde 30 yapmamız istendi. Her şeye zam gelmesine, maliyetlerin artmasına ve enflasyonun yüzde 22 olmasına rağmen biz suya indirimi kademeli olarak yapacağımızı açıkladık. Sözümüzü tutacağız fakat tek kalemde yüzde 30 indirim yapmak ASKİ'ye sorun yaşatır. Meclis realiteyi biliyor” ifadelerini kullandı.