Arık: Pensilvanya bizatihi AKP’nin kendisidir

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP eski milletvekili Mehmet Metiner'in yaptığı “Kayseri Türkiye'nin Pensilvanya'sıdır” açıklamasına tepki göstererek, Metiner'e çağrıda bulundu. Arık, AKP'li Metiner'e; “Kayseri adına bildiğiniz bir şey varsa çıkıp söyleyin. Kayseri Türkiye'nin Pensilvanya'sı haline geldiyse nasıl geldi, kimler getirdi ve bunlar hangi görevlerde” diye seslendi.

“FETÖ MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİ AKP REDDETTİ”

AKP'nin FETÖ'ye ciddi anlamda yardım da ettiğini iddia eden Arık şöyle konuştu; “Ben Kayseri Milletvekili olarak FETÖ borsasının araştırılması için meclis araştırma önergesi verdim. Çünkü bu konuda Kayseri'nin canı yandı. Ancak iktidar partisi ve onu destekleyen parti tarafından reddedildi. AKP'de grup başkan vekilliği yapan Mustafa Elitaş, Kayseri'de, FETÖ'cü iş adamlarının davasının görüldüğü gün kırmızı plakalı makam aracını başsavcının kapısının önüne park edip, sabah 8'de girip, öğleden sonra 2'ye kadar başsavcının odasında kalıyor. Tam yarım gün. Aynı gün 20'nin üzerinde işadamı serbest bırakılıyor. Ne işin vardı orada? Niye adalete gölge düşürdün? Bu toplumun vicdanında kabul görür mü? Davanın görüldüğü gün niye başsavcının odasındaydın dediğimizde bize verdiği cevap, ‘Ben kripto FETÖ'cüleri söylemiş olamaz mıyım' şeklindeydi. Ama kim bu kripto FETÖ'cüler? O dönem grup başkanvekili kripto FETÖ'cüleri nereden biliyor? Çünkü beraber yaptılar. Beraber Kayseri'ye bu kötülüğü yaptılar.

“FETÖ İÇİN MİLLETİN ELİNDE ZORLA EVLERİNİ, ARSALARINI ALDILAR”

İşadamlarının FETÖ davasında yargılanmanın devam ettiğini belirten Arık, “Tutuklananlar, serbest bırakılanlar, itirafçı olanları var. Hepsinin gösterdiği adres, ‘Biz AKP Milletvekilleri ile birlikte yaptık, bize onlar yaptırdılar' diyor. Diyarbakır'a gidip kurban kestiler. Ne dediler orada biliyor musunuz, ‘Muhterem Fetullah hocanın selamını getirdik'. Oradaki paraların tamamı Pensilvanya'ya gitti. Nijerya'da gidip okul açtılar. Milletvekilleri ve o dönemin AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki. Paralar topladılar. Yetmedi ‘1 milyon lira daha vereceksiniz' dediler. Biz bunların hepsini biliyoruz. Yurtlar, okullar, üniversiteler açtılar Kayseri'de. Arsa verdiler. Milletin elinde zorla, ağlata ağlata aldılar, evlerini, arsalarını. Burası para etmez, biz burada üniversite açacağız diye. Özhaseki'nin başkanlığı dönemde, belediyenin bünyesinde SDS kursları düzenledi. Kursun adı, ‘Gülen Yüzler Projesi' FETÖ'nün öğretmenleri geldi ve körpe çocuklar bu yapıya teslim edildi. Bu yapıya belediye bütçesinden paralar aktarıldı. İşte bunların sorgulanması lazım. Bugün bunlar daha yüksek makamlara yükseltilmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'DE BİR FETÖ BORSASI VAR DENİLİYOR”

FETÖ borsası ile ilgili çok ciddi iddialar olduğuna dikkat çeken Arık, “Türkiye'de bir FETÖ borsası var deniliyor. Gelin araştıralım. Bakın bu çok ciddi bir iddia. Kayseri Baro Başkanı'nın bu konuda bir açıklaması vardı: ‘FETÖ borsası yapan avukatlar var. Biz bunlara imkan vermediğimizden dolayı üzerimize gelen avukatlar var. Sıkıştırılıyoruz' diyor. Kim bu avukatlar? Başsavcılar neden bir işlem yapmaz?” ifadelerini kullandı.