Ataşehir Belediyesi’nin işten çıkardığı işçilerin belediyeye girişleri de yasaklandı

CHP’li Ataşehir Belediyesi, DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi ve temsilcisi olan çalışanları Melike Şahin ve Alişan İpşiroğlu'nu 4 Ekim günü gerekçe göstermeden işten çıkardı. Haksız yere ve gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını ifade eden Şahin ve İpşiroğlu o tarihten itibaren belediye binası önünde işlerine iade edilmek için oturma eylemi yapıyor.

BELEDİYEYE GİRİŞLERİ YASAKLANDI

10 gündür belediye yönetimine seslerini duyurmaya çalışan Şahin ve İpşiroğlu henüz bir muhatap bulamazken dün de belediyeye girişlerinin yasaklandığını öğrendi. Tuvalet gibi ihtiyaçlar için belediye binasına girip çıkan işçilere engel olan güvenlik görevlileri aldıkları talimat doğrultusunda içeriye alınmayacaklarını tebliğ etti. Yaşanan duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren işçilerden Melike Şahin, “Ataşehir Belediyesi güvenlik görevlileri gelen emir gereği beni belediye binasına alamayacaklarını söylediler. Bu kadar mı korkuyorsunuz, acizsiniz” dedi.

AKP’Lİ ÜYE, MECLİS GÜNDEMİNE GETİRDİ

İşten çıkarılan işçilerin durumu Ataşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme geldi. Meclis’te bütçe görüşmeleri üzerine söz alan AKP’li Meclis Üyesi Bayram Varol konuşmasının son kısmını gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan Melike Şahin ve Alişan İpşiroğlu'na ayırdı. İki işçiyi şahsen tanımadığını ancak sendikal faaliyetleri ve belediyede çalışan tüm işçilerin hakları için verdikleri mücadele nedeniyle işten çıkarıldıklarını bildiğini ifade eden Varol, “Bu iki emekçinin hakkının hukukunun teslim edilmesini istiyorum. Rica da etmiyorum. Doğru olan budur.” diye konuştu.