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Atatürk tablosu Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye doğru yola çıkıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık makamına astığı ve YSK kararı ile mazbatası elinden alınınca odasında indirilen Atatürk tablosu geri dönüyor. Sosyal medya kullanıcılarının “O tablo yeniden asılacak” çağrılarının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık bugün söz konusu tablonun görselini paylaşarak “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu güzel tablosu ait olduğu ve haksızca indirildiği yere, İBB makamınıza doğru yola çıkıyor” duyurusu yaptı.

13:43 -
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Atatürk tablosu Beylikdüzü’nden Saraçhane’ye doğru yola çıkıyor

31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan Atatürk tablosunu yeni makamına asmıştı. Tabloda, Atatürk depremzede bir vatandaş ile ilgilenirken resmediliyordu. 6 Mayıs'ta seçimlerin iptal edilmesinin ardından İBB Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Atatürk tablosu tartışmalı şekilde kaldırılmıştı.

İmamoğlu “Tablo kalsın. Ben oraya tekrar geri döneceğimi biliyorum. İkincisi ben onu hediye etmekten onur duyarım da dedim. Ama ısrarla bizim arkadaşlarımıza geri verdiler” demişti. İmamoğlu'nun 23 Haziran'da ikinci kez açık ara farkla kazandığı seçimin ardından sosyal medyada binlerce kişi “O tablo yeniden asılacak” paylaşımında bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bugün sosyal medya hesabından hediye paketi yapılmış bir şekilde duran Atatürk tablosunun fotoğrafını paylaştı.

Çalık “Sevgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım @ekrem_imamoglu vatandaşı dinlemede bizlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel tablosu ait olduğu ve haksızca indirildiği yere, İBB makamınıza doğru yola çıkıyor” diye yazdı.

Tablonun mazbatanın verilmesinin ardından Beylikdüzü'nden Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasına gönderileceği öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 13:45 25.06.2019
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