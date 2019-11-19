Atatürk’e hakaret eden AKP’liden tuhaf savunma

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, Atatürk’e hakaret içeren paylaşımları nedeniyle büyük tepki gören ve AKP Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Hasan Uzunlar’ı özür dilemeye ve meclis üyeliğinden istifa etmeye davet etti.

“ÖZÜR DİLE, İSTİFA ET”

CHP grubu adına söz alan Atilla Tekcan, “Hasan Uzunlar’ın yapmış olduğu açıklamaları yeterli görmüyoruz. Yüce ve aziz Türk milletine özür borcu var. Gerekeni yapmadığı takdirde, bu toplantıda bulunmak istemiyoruz” dedi. İYİ Partili Alper Aydemir ise “Kendisinin özür dilemesini ve istifa etmesini istiyoruz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I ÖRNEK GÖSTERDİ

Özür ve istifa taleplerini reddeden AKP'li Hasan Uzunlar ise “Başkalarının isteği doğrultusunda değil, partimin isteği doğrultusunda partimin bir neferi olarak devam edeceğim. Defaatle istifa et diyenlerin isteğini yerine getirecek olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanım istifa ederdi” dedi.

İYİ PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI KALDI

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçilirken, İYİ Parti ve CHP’li üyeler meclisi terk etti. İYİ Partili İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise salonda kalarak gündem maddelerinin görüşülmesine katıldı.

10 KASIM’DA HAKARET ETTİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Hasan Uzunlar, 10 Kasım’da sosyal medya hesabından “Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin” şeklinde bir mesaj atmıştı. AKP, gelen tepkiler üzerine Uzunlar’ın görevinden alındığını, disiplin sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.