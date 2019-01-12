Azize Sibel Gönül kimdir? AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül nereli?

Azize Sibel Gönül, AK Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Milletvekilliği ve Kadık Kolları Başkanlığı da yapmış olan Aziz Sibel Gönül, 31 Mart seçimlerinde İzmit Belediye başkanı seçilmek için yarış verecek. Peki, İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül kimdir? Aslen nereli?

31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarının açıklandığı listede Azize Sibel Gönül İzmit Belediye Başkan adayı olarak yer aldı. Peki Azize Sibel Gönül kimdir, aslen nereli soruları merak ediliyor. AK PARTİ İZMİT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AZİZE SİBEL GÖNÜL 12 Ağustos 1966′da İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1987 yılından 2007 yılına kadar Serbest mimar olarak çalıştı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevini üstlendi. 2007 yılında Kocaeli Milletvekili seçildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yapan Sibel Gönül evli ve iki erkek çocuk annesi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.