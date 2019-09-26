Eskişehir Zeytinoğlu grubu bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine'de çalışan yaklaşık 500 işçi, 4 aydır maaşlarının ödenmediğini öne sürdü. TMSF tarafından 2009 yılında Zeytinoğlu grup şirketlerine el konulmuş, bu süre zarfında işletmeler çalışmaya devam etmiş ancak şirketlerin finansal yapısının daha da bozulduğu ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında şirketleri Zeytinoğlu grubuna iade edilmiş ancak şirketin içinde bulunduğu borç nedeniyle faaliyetlerini devam ettirememişti.

ÇOCUKLARI DESTEK VERDİ

4 aydır maaş alamadığını belirten Zeytinoğlu şirket çalışanları akşam saatlerinde eylem yaptılar. Eyleme CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu ile maaş alamayan işçiler ile işçilerin çocuklarından oluşan yaklaşık 500 kişilik bir grup katıldı.

Eyleme katılan çocuklar, babalarıyla birlikte ‘Babalar işsiz, çocuklar aç', ‘Hükümet Entil'e sahip çık', ‘işçiler burada devlet nerede?' sloganları attılar.

İşçilerin Vilayet Meydanı'nda yapmak istedikleri eyleme polis izin vermedi. Grup daha sonra Vilayet Meydanı yanındaki yeşil alanda basın açıklaması yaptı.

“BİZ SARAYDA KRİZİN OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, yaptığı açıklamada, “Sizler hiç 4 aydır maaş alınmadığının ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sizler 40-50 yıldır çalıştığınız bir fabrikadan tazminatınızın alamamanın verdiği ıstırabın ne olduğunu biliyor musunuz? 500 arkadaşımız bu duyguları yaşıyor. Peki bu fabrika neden bu hale geldi? Hani Türkiye'de kriz yok deniliyor. Biz sarayda krizin olmadığını biliyoruz. Ama Türkiye'de kriz var, Türkiye'de fabrikalar yanıyor, iflas edenler, konkordato ilan edenler, kapananlar, işçinin hakkını gasp ederek çekip gidenler var. Bugün işsizlik 5 milyonun üzerine çıkmış. Yüzde 15'lere varan işsizlik ortaya çıkmış durumda. Bunlar Türkiye'deki krizin varlığını ortaya koyuyor. Buna rağmen bu fabrikaların sıkıntılarını gidermek için bir çaba sarf edilmiyor” dedi.

“BMC'Yİ KURTARMAK İÇİN ENTİL'İ BOŞALTTILAR”

Serdaroğlu, “BMC'yi kurtardılar, BMC'yi. Bugün hani o savunma sanayimizin en önemli yapı taşlarından bir tanesi olan Tank Paleti, Tatar'a satan BMC var ya.İşte onu kurtarmak için bu Entil'in altını boşalttılar. TMSF ile defalarca görüşme talebinde bulunduk. Ancak randevu vermediler. Çünkü ayıplarını biz biliyoruz. Onların yüzüne vuracağımızı, tüm fabrikanın içini boşaltıp, 500 işçiyi açlığa neden mahkum ettiğini biz biliyoruz. Onlar randevu vermesinler, bizler yüzlerce işçimizle birlikte gideceğiz TMSF'ye. Bu fabrikayı bataklığa onların soktuğunu, onların çıkartacağını söyleyeceğiz. Yoksa bu kadar işçinin vebali sizin boynunuzda diyeceğiz. Fabrikanın bu hale gelmesinin sorumlusu TMSF'dir. TMSF'nin arkasında da bugünkü saray hükümeti vardır. Fabrikanın gelecekle ilgili iş sorunu yok. Alacağı olan Halkbank, Vakıfbank ve TMSF gereken duyarlılığı gösterse bu fabrika çalışmaya devam eder” diye konuştu.

EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK

DİSK Başkanı Serdaroğlu, fabrikanın ve çalışanların sorunlarıyla ilgili bakanlara, milletvekillerine birer mektup gönderdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü; “Mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. 3 Ekim 2019 saat 11:00' da TMSF önünde basın açıklaması yapacağız. Olmadı, bugünkü siyasi iktidarın yani AKP'nin Eskişehir İl binasının önünde oturma eylemi yapacağız. Biliyorsunuz bugünlerde siyasi partilerin önünde oturmak moda oldu. Bizde bu modaya uyacağız. 22 Ekim 2019 tarihinde problemlerimiz çözülmezse Çalışma Bakanlığı ve Halkbank önünde protesto eylemleri için Ankara'ya yürüyeceğiz”