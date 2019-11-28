Bahçeli’den Lütfü Türkkan’a sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine yakın TÜRKGÜN gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin “28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin normal tarihi Haziran 2023'tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023'e göre yapsın” diyen Bahçeli, İYİ Partili Lütfü Türkkan için de sert konuştu.

‘CİDDİYE ALINACAK BİR YANI YOK’

Bahçeli, Türkkan’ın sözlerine ilişkin soruya “O şahsın ciddiye alınacak bir yanı yoktur. Kendi partisi bile ayaza bıraktı. Rezil oldu. Bitmiş tükenmiş bir şahsa diyecek başka bir şey de olmamalıdır” diye yanıt verdi.

MHP lideri “Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. Boşa kaybedecek zaman da yoktur. HDP'nin peşine takılan CHP, İP ve SP'nin hali acıklıdır” dedi.

TÜRKKAN NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan geçen hafta katıldığı bir programda “AK Parti ile koalisyon yapar mısınız?” sorusuna “Yaparız… Ben söylüyorum yaparız. Öyle MHP gibi otopark, büfe alıp da koalisyon olmaz. En az 5-6 tane sağlam Bakanlık isteriz” diye yanıt vermişti.

İYİ Parti’den de Türkkan’ın bu açıklamasına sert bir yanıt gelmiş, Parti Sözcüsü imzalı açıklamada, “Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır” denilmişti.