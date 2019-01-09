Bahçeli’den MYK’de ‘milli beka’ vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK üyelerini, yerel seçim çalışmaları kapsamında milletvekili bulunmayanlar başta olmak üzere illerde görevlendirecek. Üyelerden Cumhur İttifakı çerçevesinde yapılan tezviratlara aldırış etmemelerini isteyen Bahçeli, "Bana 'belediye mi, beka mı' derseniz, 'beka' derim" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde yerel seçim gündemiyle toplanan MYK, bir saat sürdü. Edinilen bilgiye göre, Bahçeli toplantıda, Türkiye’de 15 Temmuz’dan bugüne siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yaşananları değerlendirdi. 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerinin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesi hem de Cumhur İttifakı’nın başarısı için önemine dikkati çeken MHP lideri Bahçeli, “x+y=z” formülüne değinerek, bunun sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

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“BEKA DERİM”

AKP ile 30 büyükşehirde seçim ittifakı yapılacağını anımsatan Bahçeli, ittifak kapsamında olmayan 51 ilde ise yarışın edep ve adaba uygun olması konusunda uyarılarda bulundu. Bahçeli, “Niye orayı, şurayı, burayı aldık, almadık” şeklinde tezvirat ve dedikodulara aldırış edilmemesini isteyerek, “Bana ‘belediye mi, beka mı’ derseniz, ‘beka’ derim” ifadesini kullandı.

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İL BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Büyükşehirlerin oy oranı analizlerinin de yapıldığı toplantıda, Bahçeli, MYK üyelerine, yerel seçim çalışmalarında milletvekili olmayanlar başta olmak üzere, illerde görevlendirilecekleri bilgisini verdi. Bu arada Bahçeli, birkaç gün içinde diğer adayların belirlenmesinin ardından, yine seçim gündemiyle il başkanlarıyla bir araya gelecek. AA