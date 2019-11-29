Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

MHP Bilecik İl Başkanlığınca düzenlenen İstişare Toplantısı’na katılan Yönter, ilde yeni kurulan yönetim kurulu ile güzel çalışmalar yapacaklarına inandıklarını belirtti. Bilecik’in gerçek temsilcisinin MHP olacağını söyleyen Yönter, “Bilecik demek Milliyetçi Hareket demektir, Milliyetçi Hareket demek ecdat yadigarı topraklar demektir. Yeni yönetimimizle her daim iç içeyiz. Aramıza fitne asla sızmasın, sızamasın. Buna hep beraber engel olalım. Dağınıklık, Türk milliyetçilerine ve ülkücülere yakışmaz.” diye konuştu.

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“TEDAVİ SÜRECİ BİTMİŞTİR”

Toplantıya katılanlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamını ileten Yönter, “Yürekler eğer toplu vurursa hiç kimse aramıza giremez. Yeterki bir ve beraber olalım, biz saflarımızı sık tuttuğumuz zaman zalimler karşımızda tel tel dağılırlar. Biz beraber oldukça, omuz omuza verdikçe hainler hiçbir şekilde bizim aramızı bozamazlar. Liderimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Liderimizin sağlığı ile ilgili kim dedikodu yapıyorsa fitne çıkarıyorsa ona dikkat edin. Böyle bir şey söz konusu değildir. Liderimiz sağlığına kavuşmuştur, tedavi süreci bitmiştir, mesaisine gelmektedir” ifadelerini kullandı.

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Toplantıya, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP Bilecik İl Başkanı Fatih Yaşar da katıldı. AA