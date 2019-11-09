Bakırköy’ün 1. derece deprem riski altındaki mahallelerinde kentsel dönüşüm başlıyor

Bakırköy Belediye Meclisi'nin 7 Ekim tarihli meclis oturumunda D-100 Karayolu, Demiryolu güzergahı, Çırpıcı Deresi ve Bakırköy Devlet Hastanesi ile sınırlı Osmaniye, Zuhuratbaba ve Kartaltepe mahallelerindeki 360 hektarlık alanın kentsel dönüşüm planları gündeme alındı. Hazırlanan plan teklifi raporunda söz konusu alanın 1. derece deprem bölgesinde olduğuna dikkat çekildi. Bölgede bin 764'ü Kartaltepe, bin 209'u Osmaniye ve bin 46'sı Zuhuratbaba mahallesinde olmak üzere 4 bin 1 adet yapı olduğu belirtildi. Bakırköy'de yapı dokusunun ortalama 40-50 yaş aralığında olduğu, büyük çoğunluğunun 1960-1980 yılları arasında eski Deprem Yönetmeliği'ne göre yapıldığı anlatıldı. 1999 depreminde sonra Bakırköy Belediyesince İTÜ ve İÜ'ye yaptırılan ve 2003 yılında tamamlanan risk analizi araştırmasında Zeytinlik, Cevizlik, Yenimahalle ve Sakızağacı mahallelerinde 2 bin 201 bina üzerinde çalışma yapıldığı 2 bin 59 binanın 1998 Deprem Yönetmeliği'nin tanımladığı güvenlik seviyesini sağlamadığı, Osmaniye-Zuhuratbaba-Kartaltepe'de ise 3 bin 228 bina üzerinde çalışma yapıldığı 2 bin 765 binanın aynı yönetmeliği uygun olmadığının tespit edildiği aktarıldı.

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BİNALAR EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Plan değişikliğinin gerekçesi “çok eski bir yerleşim bölgesi olan Bakırköy'ün planlı gelişmiş bir bölge niteliği taşımasının yanında 1.derece deprem bölgesinde kalması ve eski Deprem Yönetmeliği'ne göre yapılmış olması” şeklinde açıklandı. Ekonomik ömrünü tamamlamış güvensiz yapıların çokluğu nedeniyle eski yerleşim dokusunun yenilenmesi ihtiyacının doğduğu belirtildi. Plan değişikliği teklifinin, afet anında can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan yapıların mevcut plandaki ana kullanım kararları korunarak yenilenmesini teşvik etmek için hazırlandığı kaydedildi.

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ORTA GELİR DÜZEYİNE SAHİPLER

Ayrıca Bakırköy merkez bölgesinde yerleşik nüfusun çoğunluğunun sadece ikamet ettiği mülkün sahibi olan orta dereceli gelir düzeyine sahip insanlar olduğu ve konutlarını yıkıp yenileyecek gelire sahip olmadığı ifade edildi. Bu nedenle risk taşıyan mevcut eski binaların yenileme maliyetini kısmen karşılayacak kadar ek yapılaşma hakkı verilmesi ve ranta dönük ticari amaçlı ilave yapılaşma verilmemesinin amaçlandığı aktarıldı.

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BİR KAT EKLENDİ

Plan değişikliği ile Bakırköy merkezde Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba mahallelerinde riskli olarak tespit edilen binaların yıkılıp yeniden yapılması şartı ile mevcut planda belirtilen kat adetlerine bir kat daha ilave edildi. Kentsel dönüşüm planları oybirliği kabul edilerek İBB'ye gönderildi.

İBB MECLİSİNİN KARARI BEKLENİYOR

CHP'li İBB ve Bakırköy Meclis Üyesi Nadir Ataman “Kentsel dönüşüm planları ilçe belediyesinde oybirliğiyle kabul edilerek İBB’ye yollandı. Bakırköy'ün 7 mahallesinde demiryolunun kuzey ve güneyinin kentsel dönüşümü CHP, AKP ve MHP oybirliğiyle kabul edilmiş oldu. Bundan sonra top İBB Meclisi'nde. Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubunun deprem riskine karşı mahallelerimizi yenilemek için oybirliği ile hazırladığımız kentsel dönüşüm planlarına destek olmasını bekliyoruz” dedi.