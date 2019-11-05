Balkondan düşerek ölen kadının sevgilisi tutuklandı

Gülperi Onur, 31 Ekim akşamı bir yıldır birlikte yaşadığı İbrahim D. ile birlikte, kendisine ait olan eve gitti. Ancak bir süre sonra 6. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri 34 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim D., cinayet şüphelisi olarak savcılığa sevk edildi.

‘KAPIYI KİLİTLEYİP, ANAHTARI CEBİNE KOYDU’

Gülperi Onur’un sevgilisi İbrahim D, savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: Tuvalete gittim. Daha sonra evden ayrılmak üzere kapıya yöneldim ancak beni bırakmak istemediğini belirterek, kapıyı kilitleyip anahtarı cebine koydu. Salona doğru gitti. Kapının önünde birkaç dakika oturdum bekledim. Önce ağlama sesi geldi, ardından cam kırılma sesi duydum. Salona gittiğimde balkonun kapısının açık olduğunu gördüm. Aşağı baktığımda yerde yatarken gördüm. Cep telefonumu otomobilde unuttuğum için 112 Acil’e haber veremedim. Yan dairenin balkonuna geçip, komşuların yardımıyla Gülperi’nin yanına indim.

‘İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR’

İbrahim D., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. İbrahim D.’nin avukatı Erhan Öztürk, hakimin bir kadın ölümü olduğu için tutuklamadan yana karar verdiğini söyledi. Gülperi Onur’un eşinden boşandığını ve birtakım psikolojik sorunları olduğunu öne süren Öztürk, olayı aydınlatacak raporun adli tıptan geleceğini söyledi. Öztürk, “Kadının balkondan nasıl düştüğü belli değil. İntihar etmiş de olabilir. Raporu bekliyoruz” dedi. (DHA)