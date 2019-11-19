Başkan da EYT’ye takıldı

Kendisinin de emekliliği çoktan hak etmesine rağmen EYT'ye takıldığını bu nedenle emekli maaşı alamadığını belirten Çetin, “ Normal koşullarda benim de emekli olup emekli maaşımı almam gerekiyordu. Belediye Başkanlarının böyle de bir hakkı var. Ancak ben de emeklilikte yaşa takıldım, bana 54 yaşını beklemem gerektiğini söylüyorlar. Bu doğru bir şey değil. Hukukta bazı ilkeler vardır, ihlal edemezsiniz. İhlal ederseniz hukuku temelinden sarsmış olursunuz, Adalette devletin temeli olduğuna göre devletin temelini sarsmış olursunuz. Devletin temelini sarstığınız yerde insanlar hiçbir şeye güvenmez ve kaos olur” dedi.

EYT İPTALI HUKUKA VE ANAYASAYA DA AYKIRI

Çetin, “Ben devletle bir nevi sözleşme imzalamış oluyorum, SSK'ya kayıt oluyorum, primimi yatırıyorum. Sözleşmede ‘Şu kadar iş gününü tamamla, prim yatır, 25 yıl devam ederse 25 yılın sonunda ben senin yaşına bakmaksızın emekli edeceğim” denilmiş. Ancak sonra maç devam ederken kural değişikliğine gidiliyor ve ‘Hayır ben vazgeçtim sana bir de yaş şartı koyuyorum.'deniyor. Bu durum; neresinden tutsanız elinizde kalacak bir şey. Hukuka ve anayasaya ihsan haklarına aykırı. Belli bir yaşa gelmiş insanı birçok yer çalıştırmak istemiyor, emekli maaşı da alamıyorlar, ne yapsın bu insanlar. Cumhurbaşkanımızın son açıklamalarına çok üzüldüm. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza sundukları rapora, acaba yanıltıcı bir şey mi koydular da Cumhurbaşkanı geri adım attı bilemiyorum ama bana göre doğru bir karar olmadı. Yeni işe girenlere böyle bir konu olabilir ama kazanılmış haklar ne olursa olsun devlete ne kadar yük getirirse gelsin alınmaması gerekirdi, çünkü devlete getirilen diğer yüklerin yanında bunlar devede kulak kalır” diye konuştu.