Başkan eşleri İstanbul’u gezdi!

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetlisi olarak Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda “Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı” için bir araya gelirken, başkan eşlerine ev sahipliğini ise Dilek İmamoğlu yaptı.

Dilek İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Nursen Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün eşi Gülsün Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın eşi Gülseren Albayrak'a ilk olarak Tarihi Yarımada'nın önemli simgelerinden Kapalıçarşı'yı gezdirdi.

DİLEK İMAMOĞLU SERAMİK TABAK YAPTI

Kapalıçarşı esnafı ve vatandaşlar, Dilek İmamoğlu ve başkan eşlerine yoğun ilgi gösterdi. Dilek İmamoğlu, vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı ve sorunlarını dinledi.

Ünlü İznik seramiklerinin sergilendiği bir mağazaya giden İmamoğlu ve misafirleri, ürün imalat sürecini izledi. İzlemekle yetinmeyen İmamoğlu, çömlek çarkının başına oturdu ve kısa bir eğitimden sonra, kendi elleriyle bir seramik tabak yaptı. Kapalıçarşı içindeki tarihi şark kahvesinde mola veren misafirler, bol bol sohbet etti. İmamoğlu ve misafirleri, daha sonra Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti. 3. Ahmet Enderun Kütüphanesi'ni, Divan-ı Hümayun ve Arz Odası'nı gezen başkan eşleri, rehber Aylin Umay'dan detaylı bilgiler aldı.

Daha sonra tekneyle Boğaz'a açılan grubun son durağı Kız Kulesi oldu. İmamoğlu ve misafirler, keyifli bir İstanbul günün ardından eşleriyle buluştu.