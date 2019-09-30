Başkan Karaköse çalışmalarını anlattı

Kasım Karaköse, Sözcü Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Mehmet Serbes'e göreve geldiğinden bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri şöyle anlattı:

“Göreve geldiğimizde bu yana geçen 6 aylık süre içinde her ay bir açılış yapıyoruz. İmamoğlu halkına seçim öncesi, ‘Biz geldiğimizde İmamoğlu Belediye Yemekhanesini kuracağız, bütün köylere cenazelerde ilk gün yemeklerini ücretsiz olarak biz vereceğiz' dedik. Bunu kurduk, üç aydır tıkır tıkır çalıştırıyoruz. Bütün İmamoğlu'na hizmet veriyor. Bir cenaze olduğumuzu gidiyoruz çadırını kurup, yemeğini ücretsiz olarak veriyoruz, çayını şekerini veriyoruz. Cenaze sahibi acısına yanarken bir de yemek işiyle uğraşmıyor.”

EVLENECEK VATANDAŞIN 4 -5 BİN LİRASI CEBİNDE KALIYOR

“İmamoğlu'nda bir tane düğün salonu vardı, toplantılar yapmak sıkıntılıydı, tek olduğu için düğün ve toplantı yapacak olanlardan fazla ücret alınıyordu, Biz ‘Düğün salonu vaadimiz vardı', gelir gelmez bir ay içinde onu da bitirdik, kiraya da vermedik, biz burada bulunduğumuz sürece herkese bedava, insanlar düğünlerini bedava yapabiliyorlar. Bunun orkestrasını da düşündüğünüzde her düğün yapacak insanların en azından 4-5 bin lirası cebinde kalıyor.”

GENÇLERİ SPORA TEŞVİK EDİYORUZ

“İmamoğlu'nda Fatih Mahallesinde yaptığımız Bülent Ecevit Parkı, çocuklarımızdan ve ailelerimizden büyük ilgi görüyor. İmamoğlu'nun gençlerini spora yönlendirmek için beledi binasının altında spor okulu kurduk ve antrenörler aldık. Pek aktif olmayan İmamoğluspor'u bünyemize alarak İmamoğlu Belediyespor'u kurduk. Böylece beldemize etkin bir spor kulübü de kurmuş olduk. Gençlerimizi spora teşvik ettik, takımımız da çok iyi gidiyor, ilçede büyük ilgi görüyor, her maçımızı kalabalık taraftarlar önünde oynuyoruz. İmamoğlu'nda iki yıllık yüksek okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin kalabileceği yer yoktu bunun için şimdi İmamoğlu'nda güzel bir öğrenci yurdu inşa ediyoruz.”

DÜNYAYA ARI KOVANI İHRAÇ EDİYORUZ

“İmamoğlu, bütün Türkiye'ye arı kovanı satıyor. Balımız da ünlü ama arı kovanı üretme konusunda Türkiye'de en önemli merkeziz. Bizim ustalarımızın yaptığı kovanlar büyük rağbet görüyor. Türkiye'de kullanılan kovanların yüzde 70'i İmamoğlu'nda yapılır. 50 bin 100 bin kovan üreten imalatçılarımız vardır, yurt dışına kovan ihraç ediyoruz. Kovancılar Sitemizin uzun zamandır ihtiyacı olan asfalt sorunlarını da sağ olsun Büyükşehir belediye Başkanımız Zeydan Karalar çözdü. Kovancılar Sitesi ilçemizin en önemli iş sektörü olduğu için bu konu da çok önemliydi. 28 bin 500 nüfuslu 27 mahallesi olan ilçede ekmek büfelerindeki ekmek sayısında sıkıntı vardı. Biz müdahale ettik, üretimi artırarak büfelere verilen ekmek sayısını artırdık. Böylece vatandaş ucuz ekmeğe daha da kolay ulaşmaya başladı. İmamoğlu halkına ne söz verdiysek yapacağız. Bize güvenen halkımıza yüzümüzü kara çıkartmayacağız“