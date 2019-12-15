Başkan Soyer duyurdu! Cemevlerine ibadethane statüsü geliyor

Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri kapsamındaki “Aşkla Semah Dönenler” etkinliğinin açılış konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer; İzmir’de Alevilerin kendi kimliklerini özgürce yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarması için kararlı adımlar attıklarını belirtti. Soyer, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına rağmen cemevlerinin ibadethane statüsünü alması konusunda halen adım atılmıyor. Cemevlerinin statüsüne dair bir tarif yapmak Alevi toplumunun haricinde hiç kimsenin işi değildir. Alevi toplumu da ibadetini yaptığı yer olarak cemevinin tarifini çoktan yapmıştır” dedi.

İLGİLİ HABER CHP'li belediyeden Cemevine 'ibadethane' statüsü

“İZMİR’İN VAZGEÇİLMEZ BİR DEĞERİ”

Konuyu meclis gündemine getirdiklerini vurgulayan Soyer, “Biz İzmir’de farklı kültür, inanç, etnik yapı ve diğer kimliklere sahip herkesi, İzmir’in vazgeçilmez bir değeri, büyük bir zenginliği olarak görüyoruz. Çünkü biz demokrasiyi, kardeşliği ve adaleti bu şehrin vazgeçilmez ilkeleri olarak görüyor ve İzmir’de her bir vatandaşımızın kendi kimliğiyle özgür, eşit ve adil bir biçimde yaşaması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis gündemine alınan İzmir İmar Planı'na cemevlerinin ibadethane olarak işlenmesi konusunun bir ay içinde sonuçlandırılması planlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN DA DUYURDU

Cemevleri ile ilgili bu önemli kararı Soyer, sosyal medya hesabından da duyurdu. Soyer paylaşımında, “İzmir’de her bir vatandaşımıza eşit hizmet götürmek ve onlar için eşit icraat gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle Cemevlerinin ibadethane olarak imar planına işlenmesi konusunu meclis gündemine getirdik. Bir ay içinde sonuçlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.