Baykal Çaygöz toprağa verildi

İzmirli devlet sanatçısı Ümran Baradan'ın eşi Baykal Çaygöz (70) tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. Kızı Deniz Bayraktar, kardeşi Mürsel Çaygöz ile Ümran Baradan'ın kızı Yasemin Baradan ve eşi Uğur Dündar, Baykal Çaygöz'ü son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.

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Cenazeye İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Atila Sertel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, modacı Zuhal Yorgancıoğlu, avukat Murat Ergün, gazeteciler Gökmen Ulu, Korcan Karar, Okan Yüksel, Atilla Köprülüoğlu, Muzaffer Ayhan Kara, CTT TV İmtiyaz Sahibi Kadir Çankaya da katılanlar arasındaydı.

Baykal Çaygöz, Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Mezarlığı'nda Ümran Baradan'ın kabrinin yanında toprağa verildi. Uğur Dündar, “İzmir'in yetiştirdiği büyük seramik sanatçısı-ressam Ümran Baradan'ın yadigari, iyi kalpli, güzel insan Baykal Çaygöz'ümüzü defnettik. Başsağlığı dileyen, Hocazade Camisi'ndeki cenaze namazına vedefin törenine katılan tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Mekanı cennet olsun” dedi.