Belediye araçlarının kirası 14, kendi 4 milyon lira!

AKP döneminde vakıflara yapılan yardımları, verilen daireleri, seçim dönemi belediyeye ait tesislerde yapılan ve ödenmeyen yüksek harcamaları ifşa eden Başkan Ekcioğlu, bu kez de temizlik ve çöp işlerinde yapılan savurganlığı gözler önüne serdi.

28 ARACA YILDA 14 MİLYON LİRA VERİLMİŞ

Belediyenin borcunu kapamak için tasarruf harekatı başlatan Başkan Selahattin Ekicioğlu, Meclis toplantısında temizlik ve çöp işlerinde kullanılan 28 aracı satın almak için kredi kullanma yetkisi istedi. Başkan bir şirketten kiralanan 28 araca yıllık 14 milyon lira ödendiğini belirterek, “Yakıt ve bakım masrafları ile birlikte yıllık bize 16-17 Milyon TL'ye mal olan bir araç kiralama işi var. Üstelik 19 yıldır aynı şirketten yapılıyor. Araştırdık ve firmaya dedik ki, elinizdeki bu araçları bize satın. 5 Milyon 800 bin liraya bize vadeli fiyat çıkardılar, peşin olursa 4 Milyon TL'ye alabiliyoruz. 3 Milyon TL de giderimiz olursa temizlik hizmetleri bize 7 Milyon TL'ye mal oluyor. Yani yıllık 8 Milyon karımız oluyor arkadaşlar ve 1 yıl sonra da araçlar bize kalıyor. Neden 14 milyon lira ödeyelim” diye konuştu.

BÜROKRASİDE BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Toplantıda bürokratik engellerden de bahseden Başkan Ekicioğlu, 21 yıl önce Milli Emlak tarafından belediyeye devredilen ve imara açılan arsaların önceki dönemlerde satışının yapıldığını belirterek, “7'sinde arsanın satışı için ihale yapıyoruz. 1 gün sonra Milli Emlak arsaya haciz ve tedbir koyuyor. 21 yıl önce imara açılan arsaya, biz yanlış yapmışız burası mera diyerek tedbir koyuyorlar. Vergi dairesi borcunu gerekçe göstererek de üzerine haciz koyuyorlar. Yahu 21 yıldır aklınız neredeydi? Şimdi mi aklınıza geldi? İnsanın aklı almıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar hem tasarruf yapacağız hem de yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Kırşehir Belediye Meclisi, talebe AKP'li ve MHP'li üyelerin de destek verdi ve oy çokluğu ile Başkan Ekicioğlu'na söz konusu araçları satın alması için kredi kullanmasına yetki verdi.