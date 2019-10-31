Belediye başkanı ‘israf haramdır’ dedi, kiralık araç devrini sona erdirdi!

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte kiralık araç döneminin bittiğini, 12 aracı hibe alarak belediyenin hizmetine soktuklarını söyledi. Yeni Mahalle’deki araç parkında Türk bayrakları ile süslenen hibe araçları inceleyen Başkan Demir, “Vahim bir tablo ile karşılaştık. Bu tablo 21’nci yüzyılın Türkiye’sine, Serhat şehrimiz, gururumuz Ardahan’a ve Ardahan Belediyesine yakışmayacak bir ikmal ve araç parkıydı. Hemen yenilenmesi gerektiğini düşündük. Yaklaşık 10 yıla yakın Ardahan Belediyesi araçlarını kiralık olarak tedarik etmiş. Maliyetinin sordum, 8 milyon 600 bin TL civarında olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı.

“BİR DÖNEMİ SONA ERDİRDİK”

Ardından harekete geçtiklerini belirten Demir, “Çevremizle ve belediyelerimizle olan diyaloglarımızla kiralık olarak kullanılan araçlarımızın neredeyse iki mislini hibe olarak, belediyemizin kasasından 5 kuruş çıkmadan temin ettik. CHP’li kardeş belediyelerimizden temin ettik ve 10 yıla yakındır süre gelen kiralık araç dönemini bugün itibari ile kapattık. En büyük gider kalemi olan araç kirası Ardahan Belediyesi’nin ve Ardahan halkının cebinde kalacak” dedi.

“TEK BELEDİYEYİZ”

Başkanlık görevine bu zorlukları bilerek talip olduklarını ve asla şikayet etmediklerini söyleyen Başkan Demir, “Biz Ardahan’ı örnek bir il yapacağız. Bütün kiralık araçların süresi dolduğunu hibe olarak yerine araç koyan tek belediyeyiz. İl, ilçe, büyükşehir arasından sadece ve sadece Serhat Ardahan bunu başarmıştır” diye konuştu.