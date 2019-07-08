Belediye sandık kurdu, vatandaş taleplerini iletti

Yenişehir Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Özyiğit, stratejik planı hazırlamadan önce tüm mahallelerde halk toplantısı yaparak, Türkiye'de bir ilke imza atıklarını söyleyerek, “Seçim döneminde ‘Yenişehir'i halkla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Samimiyetle verdiğimiz bu sözü yerine getirmek için bu iradeyi ortaya koyduk. Ama biz birlikte yöneteceğiz sözümüzü yerine getirmek adına, sosyal demokrat belediyeciliği, halktan yana belediyeciliği göstermek adına bu çalışmayı yaptık. Halkın dile getirdiği sorunlar, talepler uzmanların ortaya koyacağı görüşler stratejik planımızı şekillendirecek” dedi.

HALK SERBEST KÜRSÜDE KONUŞTU

Kurulan serbest kürsüde, 383 vatandaş söz aldı, 681 talep not edildi. Muhtarlıklardaki sandıklara bin 190 kişi pusula bıraktı. İnternet üzerinden yapılan ankete 344 kişi katıldı. En çok dile getirilen konu yüzde 18 ile ulaşım, yüzde 13'ü çevre temizliği, park ve yeşil alanlar gibi açık alan düzenlenmeleri yüzde 13 ve yüzde 9 ile istihdam oldu.