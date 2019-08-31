Bodrum’da 5 yılda su borusu bin 300 kez patlamış

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Bodrum'da bu yıl sıkça yaşanan su borularının patlamasıyla yaşanan su sıkıntısının önümüzdeki yıl çok daha fazla olacağını belirterek, “Şimdiden açıklıyorum bunun sorumlusu MUSKİ olmayıp, hiçbir isteğimize cevap vermeyen ve mahkemelik olduğumuz DSİ'dir” dedi. Gürün alt yapı su borularının baştan aşağı değişmesi gerektiğini ileri sürdü.

“SU BORULARI DEFOLU”

Başkan Gürün Sözcü'ye yaptığı özel açıklamada Bodrum'da yaşanan 50 yıllık su sıkıntısını giderdiklerini fakat kendilerine devredilen alt yapıda döşenen su borularının hemen hepsinin defolu olduğunu söyledi. ‘Bodrum Yarımadası Acil İçmesuyu Projesi' ile Bodrum ve çevresinin su sorunu çözüldüğünü hatırlatan Gürün, suyu Bodrum'a taşıyan boruların kaliteli olmamasından ve çoğunun da cam elyaflı olması nedeniyle çok sık patladığından yakındı.

5 YILDA 1300 PATLAK OLDU

Başkan Osman Gürün; “İşletmeyi Belediyeler Birliği aldı ama bütün borular defolu. Belediyenin borcunu silin size isale hattındaki bütün boruları patlamayacak hale getireyim, dedim kabul etmediler. 5 yıldan bu yana MUSKİ olarak 1300 patlak oldu ve biz bunları tamir etmekle meşgulüz. Hal böyle olunca da halk bizi suçluyor. MUSKİ yapmıyor, eksik yapıyor diyor” ifadelerini kullandı.

DSİ İLE MAHKEMELİĞİZ

CHP'li Başkan Gürün, “DSİ'ye; ‘Yaz sezonu sonuna hazırlığınızı yapın, kazmayı vurarak yeni sezon başına kadar bu su borularını yenileyelim. Hiç değilse öncelikli olarak şu cam elyaflı boruları değiştirelim' dedim kabul görmediği gibi mahkemelik olduk. Şimdiden söylüyorum önümüzdeki sezon daha çok su sıkıntısı yaşanır, haberiniz olsun. Bunda bizim suçumuz yok”