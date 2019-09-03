Bomonti Bira Fabrikası Diyanet’e devredildi!

1890 yılında Feriköy'de kurulan Bomonti Bira Fabrikası ve ona ait binalar 1998 yılında İstanbul 1 No'lu Koruma Kurulu tarafından “korunması gereken kültür varlığı” statüsüne alınarak tescil edildi. Binaların 13 Haziran 2019'da Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildiği belirtildi.

İSTANBUL'UN ENDÜSTRİYEL TARİHİNİ ANLATAN BİR YAPI

İlk olarak Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın gündeme taşıdığı; İstanbul'un endüstriyel tarihinin önemli merkezlerinden olan yapıyla ilgili İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı kararla 1548 ada 9-10 parsel üzerinde bulunan Hazine Maliyesi'ne ait Bomonti Bira Fabrikası'nın birer parçası olan “Eski Malt Binası”, “Eski Silo”, “Eski Arpa Temizleme Binası” ve “Eski Kazan Dairesi” taşınmazlarının Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisine onay verdiği ortaya çıktı. Kurul ayrıca 13 Haziran tarihinde aldığı kararla da mimar Halil Onur'un tescilli yapıların bulunduğu alana ilişkin hazırladığı ve içinde “mescit, yurt, sergi salonu ve katlı otopark” bulunan projeyi de uygun bularak, söz konusu taşınmazların söküm ve yıkımına da izin verdi.

KURUL SÖKÜM İŞLEMİ UYGUN DEDİ

Kurul kararında, “Yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu Diyanet İşleri'ne tahsisli taşınmazlara ait Kurulumuzun 15 Mart 2019 tarihli kararı ile ek onaylı rekontrüksiyon projesi doğrultusunda söküm işleminin uygun olduğuna karar verildi” ifadelerine yer verdi.

MİMARLAR ODASI: KARARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Kararın yargıya taşınacağını belirten Mimarlar Odası, “Geri dönüşü mümkün olamayacak uygulamalara mahal verilmemesi için özellikle sit alanlarında ve korunması gerekli kültür varlıklarının bulunduğu parsellerde ortak kültür mirasımızın gelecek kuşaklara devredilmesi konusunda anayasal ve evrensel sorumluluğu bulunan belediyenizin ilgi konusu hakkına yapılan işlemlerin durdurulmasını ve tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederiz” açıklamasında bulundu.

“KAMUSAL ALANA UYGUN MODERNİZE EDİLSİN”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Bektaş, Bomonti Bira Fabrikası'nın bazı binalarının Diyanet'e tahsis edilmesi ile ilgili “Burası kent belleğini yansıtan bir dokuya sahip, bu minvalde korunması ve işlenmesi gerekiyor. Biz böyle kalsın demiyoruz, kamusal alana uygun olarak modernize edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu bölgenin kamuya devredilmesine karşı değiliz, tarihine uygun bir şekilde bir sanat merkezi yapılabilir ancak bir derneğin kapalı kapılar ardında kendi hizmetini yaptığı bir alan olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mimarlar Odası'nın dosyayı incelemesinden sonra bölgedeki sivil toplum kuruluşları, bilim konseyleri ve mahalle örgütleri ile bir dava açacaklarını belirten Bektaş, SİT bölgesi ilan edilmesine rağmen böyle bir uygulamanın akıl dışı olduğunu kaydetti.

DİYANET SÖZCÜ’DEN ÖĞRENDİ: GERÇEKSE İÇİNİZ RAHAT ETSİN ALKOL TEMİZLENİR

Konu ile ilgili aradığımız Diyanet işleri Başkanlığı'na bağlı 190 Alo Fetva Hattı’ndan bir yetkili, Bomonti Bira Fabrikası'nın Diyanet'e devredilmesi ile ilgili “Belgeler fotomontaj olabilir, bu konuyu araştırmamız lazım, insanlar her duyduğuna inanmamalı” ifadelerini kullandı.

Alkolün temizlenebilir bir şey olduğunu belirten yetkili “Alkol, temizlenebilen bir şeydir, yıkarsınız ve geçer. İnsanlar orada gönül rahatlığı içinde namazlarını eda edebilirler. Zamanında kiliseyi yıkıp cami yapmışlardı. O zaman orada kılınan namazların da kabul edilmemesi gerekirdi” dedi.