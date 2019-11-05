Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Borumuzu da Katarlılara veriyorlar’

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin, geçtiğimiz hafta temeli atılan ve savunma sanayi için büyük önem arz eden Bandırma Bor Karbür Fabrikası'nın Katarlılara verileceğini ileri sürdü. Durumu skandal olarak nitelendiren Aytekin: “Tank Paleti sattıkları BMC’ye şimdi de Savunma Sanayinin en kritik üretim malzemesi olan Bor Karbür tesislerini veriyorlar” dedi.

Mehmet ANDAÇ
10:50 -
Haberler Gündem
‘Borumuzu da Katarlılara veriyorlar’

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla savunma sanayisinde kullanılacak bor içerikli malzemelerin üretileceği Bor Karbür Tesisi’nin temeli atıldı.

FOTO:AA – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez temel atma töreninde yaptığı konuşmada “Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ’yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek.” demişti.

“SAVUNMA SANAYİMİZ İÇİN SKANDALDIR”

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in ise söz konusu tesis hakkında önemli bir iddiada bulundu. Tesisin Katarlıların ortalığındaki BMC'ye verileceğini ileri süren Aytekin, şunları söyledi; “Bu yatırım için Eti Maden'in %33 ortaklığıyla oluşan bir iştirak oluşturulmuş. TRBOR TEKNOLOJİLERİ AŞ adı ile oluşan bu yapı, yatırımın üzerine gölge düşürmeye imkan tanıyor. TRBOR Teknolojileri AŞ'nin içerisinde “paydaşlar” diye bir bölüm var. Orada da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve BMC var.Tank Palet Fabrikasının Katar ordusuna satılması ile tüm askeri sırların da Katarlıların eline geçeceği konusunu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta dile getiriyor. BMC'nin Tank Palet'ten sonra gözünü Bor Karbür'e dikmesi de savunma sanayimiz için bir skandaldır. Tank Paleti sattıkları BMC'ye şimdi de Savunma Sanayinin en kritik üretim malzemesi olan Bor Karbür tesislerini veriyorlar.”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more