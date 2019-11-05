‘Borumuzu da Katarlılara veriyorlar’

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla savunma sanayisinde kullanılacak bor içerikli malzemelerin üretileceği Bor Karbür Tesisi’nin temeli atıldı.

“SAVUNMA SANAYİMİZ İÇİN SKANDALDIR”

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in ise söz konusu tesis hakkında önemli bir iddiada bulundu. Tesisin Katarlıların ortalığındaki BMC'ye verileceğini ileri süren Aytekin, şunları söyledi; “Bu yatırım için Eti Maden'in %33 ortaklığıyla oluşan bir iştirak oluşturulmuş. TRBOR TEKNOLOJİLERİ AŞ adı ile oluşan bu yapı, yatırımın üzerine gölge düşürmeye imkan tanıyor. TRBOR Teknolojileri AŞ'nin içerisinde “paydaşlar” diye bir bölüm var. Orada da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve BMC var.Tank Palet Fabrikasının Katar ordusuna satılması ile tüm askeri sırların da Katarlıların eline geçeceği konusunu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta dile getiriyor. BMC'nin Tank Palet'ten sonra gözünü Bor Karbür'e dikmesi de savunma sanayimiz için bir skandaldır. Tank Paleti sattıkları BMC'ye şimdi de Savunma Sanayinin en kritik üretim malzemesi olan Bor Karbür tesislerini veriyorlar.”