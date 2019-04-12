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Bu fotoğrafa tepki yağdı

Giresun’un Piraziz Belediyesi 2014’den bu yana CHP’de bulunuyor. Başkan Hüseyin Görgülüoğlu, 31 Mart seçimlerinde de başkanlığı 2. kez kazandı. Görgülüoğlu’nun başkan yardımcısının hareketi ise büyük tepki topladı.

Ali Ekber ERTÜRK
07:52 -
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Bu fotoğrafa tepki yağdı

Piraziz İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yeniay, av amacıyla gittiği Bayburt'ta onlarca kuş avladı. Avladığı kuşlarla da “Üç Hilal” amblemi yaptı. Gökhan Yeniay, bu görüntüleri de Bozkurt işareti eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

‘EŞİM DE ÇOK KIZDI’

Tartışma yaratan fotoğrafıyla ilgili olarak SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Gökhan Yeniay, “Avcıların avdan sonra çektirdiği klasik fotoğraflardan biri, özel bir amacı yok” dedi ve şunları söyledi: “O şekilde poz vermek de, arkadaşımızdan çıkan bir fikirdi. Kıramadık öyle yaptık. O hayvanların hepsini insani olarak da tüketiyoruz. Eşim de bu görüntüye tepki gösterdi. Ondan sonra bu konularda hassasiyet göstermeye başladık. Ava gidip sporumuzu yapıyoruz ama bunu artık gösteriş mevzusu yapmıyoruz.”

Son güncelleme: android-time 07:53 12.04.2019
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