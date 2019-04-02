Bu kentte değişmeyen tek şey değişim

31 Mart Yerel Seçimleri’nin en merak edilen yerlerinden biri de Antalya’ydı. Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Muhittin Böcek ile Cumhur İttifakı’nın adayı Menderes Türel’in yarıştığı seçimi oyların yüzde 50.62’ni alan Muhittin Böcek kazandı.

Bu sonuçla birlikte, Antalya için bir gelenek haline gelen, yönetimi her dönem başka bir partiye devretme alışkanlığı sürdü. Geçmiş seçim sonuçlarına bakıldığında; 1989 yılında seçilen Doğru Yol Partisi (DYP) adayı Hasan Subaşı’nın iki dönem (1989-1994) belediye başkanlığı yapması dışında Antalya’da her seçim yeni bir başkanla devam dedi.



Antalya’yı 1987 seçimlerinde Anavatan Parti’sinin (ANAP) adayı Metin Kasapoğlu, 1989, 1994 Seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nin (DYP) adayı Hasan Subaşı, 1999 Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Bekir Kumbul, 2004 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) adayı Menderes Türel, 2009 seçimlerinde CHP’nin adayı Mustafa Akaydın, 2014 seçimlerinde AKP’nin adayı Menderes Türel ve son olarak 2019 seçimlerinde CHP adayı Muhittin Böcek kazandı.