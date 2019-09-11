Bu kestane ağacı tam 500 yıllık

5 asırlık kestane ağacı, 5 metre çapındaki gövdesi ve heybetli görüntüsüyle yöre halkının yanı sıra özellikle yaz döneminde bölgeye gelenlerin de ilgi odağı oluyor.

Vatandaşlardan kimisi ağacın şifalı olduğuna inanılan kestanesini topluyor, kimisi ise çevresinde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çocukluğu bölgede geçen ve büyüklerinden ağacın hikâyesini dinleyenler ise çocuklarına aynı hikâyeleri anlatıyor.

ANIT AĞAÇ KAPSAMINA ALINDI

Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun incelemeleri sonucunda da “Anadolu kestanesi” cinsi olarak tescil edilen ağaç, bölgenin turistlik simgesi oldu.

“ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILSIN”

Milletvekili Gürer, Anadolu kestanesi olarak tescillenen tarihi anıt ağacın korunmasının önemine işaret etti. Gürer, “Bu ağacı geleceğe daha iyi koşullarda ulaştırmak için çevre düzenlemesi ve gerekli bakım çalışmalarının yapılmasını istiyoruz.” dedi.