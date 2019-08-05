Bursa’daki yangın için sabotaj iddiası!

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi yakınlarda ormanlık alandan saat 11.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Yangına, müdahale sürüyor.

VALİLİK: YANGIN 9 AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

RÜZGARLA YAYILIYOR

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangın için Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek’ten de destek ekipler çağrıldı. 5 yangın söndürme helikopteri, 38 arazöz, 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri yangına 9 farklı noktada müdahale ediyor. Ayrıca AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve AKUT ekiplerinden oluşan 60 kişilik arama-kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor. Saatlerdir devam eden orman yangını, drone ile havadan görüntülendi.

YAKLAŞIK 8 SAATTİR SÖNDÜRÜLMEDİ

Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi’ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor. 8 saattir devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye erleri ve arama- kurtarma ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için iş makineleri ve dozerler ile yollar açılıyor. Yangın bölgesinde kullanılan 5 itfaiye helikopteriyle havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarının sürdürülemeyeceği belirtildi. DHA