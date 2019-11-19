Bütçe Komisyonu’nda EYT tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk komisyon salonuna gelmeden önce iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında EYT ve çalışma hayatındaki diğer sorunlar hakkında tartışma yaşandı.

Toplantı için salona gelenler muhalefet milletvekillerinin ellerindeki dövizlerle karşılaştılar. AKP milletvekilleri muhalefeti şov yapmakla suçlarken, muhalefet de iktidarı verilen sözleri tutmamakla ve halkın sorunlarını anlamamakla suçladı.

‘ŞOV YAPIYORSUNUZ’

AKP İzmir Milletvekil Yaşar Kırkpınar, pankart ve afiş taşıyan milletvekillerini şov yapmakla suçlayarak “Şov yapıyorsunuz başka bir şey değil. Burası tribünlere oynanacak yer değil. Basını boş yere meşgul ediyorsunuz.” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise “Bu bütçe emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmüyor. Siz saray ve yandaşlarının çıkarını düşünüyorsunuz. Biz halkın çıkarını düşünüyoruz. EYT'liler bu bütçede yok. Bu bütçe EYT'lilerin sorununu çözmüyor.” dedi.

Paylan’ın sözlerine AKP Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi “Diyarbakıra git. Diyarbakır'da de ki bu annlerin, evlatları, çocukları, kızları nerede de? Bunu yapmayın, bu devleti batırmaya sizin hakkınız yok. Bu devletin gelire, üretime ihtiyacı var.” yanıtını verdi.

‘AKŞAM BAŞINI YASTIĞA KOY BİRAZ DA DÜŞÜN

CHP İzmir milletvekili Kani Beko ise “Sarayın bir dakikalık gideri 2 bin 20 lira. Asgari ücretle çalışan bir işçi bir ay çalıştıktan sonra ancak 2 bin 20 lira alıyor. Akşam başını yastığa koy biraz da sen düşün” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde milletvekili Fethi Gürer ise “Cumhurbaşkanı 46 yaşında emekli oldu. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz, bu kadar işsiz bu kadar aç insan var. Hala 20 yıl öncesini anlatıyorsunuz. Sokakta 8 milyon insan işsiz, üniversiteyi bitirmiş 2 milyon insan işsiz var” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir tartışma konusu olan EYT'lilerle ilgili yaptığı açıklamada, “İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle işsizliğe öncü olacak. Beni bu yola asla teşvik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.