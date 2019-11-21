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Bütçe Komisyonunda ‘Tank Palet’ eylemi

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında CHP'liler Tank Palet Fabrikasının satışını protesto etti.  “Bedelsiz devir peşkeş değil de nedir” yazılı dövizler açan CHP’lilerin açıklama yapmasına AKP'liler tepki gösterdi. 

11:04 -
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AKP Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı. Toplantı başlamadan önce, CHP’li milletvekilleri, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikasının işletme hakkının devriyle ilgili “protesto dövizleri” açtı.

CHP’li milletvekilleri, “25 yıllık bedelsiz devir peşkeş değil de nedir?”, “Tank Palet fabrikasıyla ilgili milletten neyi gizliyorsunuz?” diye seslendi. AKP’li milletvekilleri de CHP’li milletvekillerine, sorularını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bütçe görüşmeleri sırasında sorabileceklerini ifade etti.

CHP ve AKP’li milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı. Daha sonra salona gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekilleriyle tokalaştıktan sonra bütçe sunumuna başladı. (AA)

Son güncelleme: 11:16 21.11.2019
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