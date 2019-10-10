‘Büyük ekoloji mitingi öncesi yine gözaltına alındılar

5 Ekim’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda Kaz Dağları'nda altın arama faaliyetlerine devam eden Kanadalı Alamos Gold ve şirketin Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik’in 13 Ekim’de dolacak olan ruhsatının iptalini talep edilmesi talebiyle bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından “Kaz Dağları İstanbul Dayanışması Gönüllüleri” 26 Ekim'de Ankara'da yapılacak ‘Büyük Ekoloji Mitingi’ne katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Ancak Ankara'dan İstanbul'a yürümek isteyen 8 kişi gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Kaz Dağları İstanbul Dayanışması Gönüllüleri, bugün de sabah saatlerinde Maltepe'de Ankara'ya yürümek için toplandıklarını sırada ikinci kez gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar arasında CHP İstanbul Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş da bulunuyor. İzinsiz yürüyüş yaptıkların gerekçesi ile gözaltına alınan 8 kişi, Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü.