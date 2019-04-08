Büyükerşen mazbatasını aldı, ilk talimatını verdi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç bugün mazbatalarını aldılar. İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alan belediye başkanları Adalet Sarayı önünde açıklamalarda bulundu.

TALİMAT DOĞRULTUSUNDA İTİRAZLAR OLDU

Başkan Büyükerşen, mazbataların geçtiğimiz haftada teslim edilebileceğini ancak boşuna oyalanıldığını belirterek, “Seçimin ertesi gününden itibaren, seçimi kaybettiğini anlayan adaylar sırayla, milletvekilleri dahil tebrik ettiler. Sonra alınan talimat doğrultusunda itirazlara başladılar. Hizmet açısından geçen süre az da olsa bir kayıp. Son 5 senedir Büyükşehir belediye meclisinde AKP'li çoğunluk vardı. Bu dönem çoğunluk bizde ve daha rahat bir çalışma ortamı bulacağımızı düşünüyorum. Son 5 senedir kimlerin neler yaptığını herkes çok iyi izledi, takip etti. Cevabını da sandık verdi” dedi.

ATATÜRK HEYKELİNİN BAKIMI YAPILACAK

Başkan Büyükerşen, Adalet Sarayı yapıldığında, kendisinin yaparak Adalet Sarayı'na hediye ettiği Atatürk heykelini göstererek ilk talimatını verdi. Büyükerşen, “Mazbatamı aldım. İlk talimatım Adalet Sarayı önünde aşınmalar bulunan Atatürk heykelinin tadilatının yapılması olacak” dedi.

KIRSALA YATIRIM YAPACAK

Büyükerşen, seçim süreci boyunca kırsala yatırımlarının artacağı vaadinde bulunmuştu. Kırsal Destekleme Projelerine bir yenisi daha ekleyen Büyükerşen, Eskişehir'de tarım ve hayvancılığa destek olmak, iyi tarım, doğru üretim modellerini yaşama geçirmek hedefiyle ilçelerde kısa adı ÇİDEM olan, Çiftçi Destekleme Merkezleri kuracak. Veteriner ve Ziraat Mühendisleri olmak üzere hayvancılık ve tarım ile ilgili uzman ekiplerin görev alacağı ÇİDEM'lerin kırsal kalkınmada önemli rol üstleneceğini belirten başkan Büyükerşen, şehircilik projelerinden sonra, şimdi de Kırsal Kalkınma Projelerine ağırlık verecek. Büyükerşen, kırsala verdikleri desteğin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini de ifade ederek, çiftçiye yönelik sebze-meyve fide desteklerinin, küçükbaş büyükbaş hayvan hibelerinin artarak devam edeceği vaatlerinde de bulunmuştu.

KREŞ SÖZÜ VERMİŞTİ

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim döneminde, 5 yıl içerisinde 5 kreş açtıklarını ve bir daha seçilmesi halinde 100 kreş daha açacakları sözünü vermişti.

ATAÇ DA KIRSAL KALKINMA DEDİ

Törende Tepebaşı Belediye Başkanı Kazım Kurt da seçim sonrası CHP rozetini çıkartarak Atatürk rozetini taktığını söyledi. Başkan Ataç da seçim süreci boyunca kırsal kalkınmanın önemini belirtmiş Kırsal Kalkınma Kurulu ve Ulusal Küçükbaş Konseyi çalışmalarını yaygınlaştırmak istediklerini belirtmiş, Tohum Takas gibi şenliklerin de daha yoğun biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti. Yerel üreticilerin destekleneceğini, kooperatifler ile işbirliğinin daha da güçlendirileceği vaatlerinde bulunan Ataç, süt üretimi ile birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin de geliştirileceği söylemişti.