‘Büyüksün reisim’ dedi müdür oldu

Atama kararı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alındı.

Muğla’nın Milas ilçesinde CHP’den belediye başkan adayı iken partisinden istifa ederek AKP’ye geçen ve AKP’nin adayı olan Barış Saylak’ın yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi çok konuşulmuştu.

“ELİNİZİ ÖPMEYE GELİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde heyecanı ile dikkat çeken Saylak’ın “Baş tacısınız, Reis’im elinizi öpmeye gelmek istiyorum” sözüne, Erdoğan, “Annenin babanın elini öp” cevabını vermişti.

“BÜYÜKSÜN REİS’İN BÜYÜK”

Saylak, anne babasının vefat ettiklerini belirterek AKP grup toplantısına katılmak istediğini söylemişti. Telefonu kapatırken Saylak’ın “Büyüksün Reis’im, büyük” seslenişine Erdoğan, “Allah’tan başka büyük yok” şeklinde cevap vermişti.