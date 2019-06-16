Son dakika!.. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını az sonra başlayacak! (CANLI İZLE)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçim öncesi ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelerek vaatlerini açıklayacak ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayacak. Lütfü Kırdar Kongre Salonunda gerçekleştirilecek büyük buluşma sadece heyecanla bekleniyor. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını bugün saat 21:00’de başlayacak. 1 saat 40 dakika sürmesi beklenen programda İsmail Küçükkaya her iki adaya da toplamda 45’er dakika süre vermeyi planladığını ifade etti. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar akşamı gerçekleştirilecek olan Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım ortak yayını için konuştu. Erdoğan “Arkadaşlarımız ön hazırlıklarını gayet iyi yaptı. Tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum” dedi. İşte Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım canlı yayınına dair gelen son dakika haberleri….

EKREM İMAMOĞLU İMAMOĞLU CANLI YAYINI SÖZCÜ TV'DE!

Siyasi tarihimize geçecek buluşma, canlı olarak Sözcü TV ekranlarında da yayınlanacak. sozcu.com.tr ve sozcu.com.tr’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak. (Yayın başlar başlamaz izlemek için tıklayınız…)



MODERATÖR İSMAİL KÜÇÜKKAYA

Tartışma programının moderatörü Fox TV’deki ‘Çalar Saat’ programının sunucusu İsmail Küçükkaya olacak.

BÜYÜK BULUŞMANIN FORMATI NASIL OLACAK?

İsmail Küçükkaya, geçen hafta uygulanacak formata dair bilgiler vermiş ve iki adaya farklı soruların yöneltileceğini söylemişti.

İsmail Küçükkaya, “Aynı soruları iki adaya soramam. Bazı sorular İmamoğlu’na, bazı sorular Yıldırım’a” demişti. Küçükkaya ayrıca soruların yayın başlayana kadar iki aday tarafından da bilinmeyeceğini, kendisinin hazırlayacağı soruları başkalarıyla da paylaşmayacağını söylüyor.

Küçükkaya adaylarla görüşmelerin sürdüğünü, kendisinin toplamda 20 soru sormayı planladığını da açıkladı.

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ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU – YILDIRIM BULUŞMASI YORUMU

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar akşamı gerçekleştirilecek olan Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım ortak yayını için konuştu. Erdoğan “Arkadaşlarımız ön hazırlıklarını gayet iyi yaptı. Tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum” dedi.

Erdoğan “Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de, İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler, Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşehrisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında müzakeresini yapacak.

İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.” dedi.

İMAMOĞLU VE YILDIRIM YAYINA NASIL HAZIRLANDI

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek. Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla´da bulunan konutunda vakit geçirdi. Yıldırım'ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi. Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla pazar günün konutunda ailesi ile biraraya geldi.

Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti. İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü'nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi. DHA

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