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Canlı yayında gergin anlar: Ver arayı, versene arayı

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ve güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın tartışması damga vurdu. Yarkadaş, Yarar'a, 'AKP propagandası yapıyorsun sabahtan beri, gerçekleri anlatın gerçekleri' derken, Yarar da Yarkadaş'a,'Şu üsluba bak. CHP’lisiniz ve başkasının siyasi kimliğini reddediyorsunuz, bravo. Sizin işinize gelmeyen her şey AKP’nin propagandası oluyor' şeklinde yanıt verdi. İkilinin sert şekilde tartışmasının ardından sunucu Arslan, reklama gitmek zorunda kaldı.

09:48 -
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Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. Yüksek sesle birbirine bağırarak konuşan iki konuğunu sakinleştirmeye çalışan programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın ise, ‘Arkadaşlar, öyle bir dönemden geçiyoruz ki, sakin konuşalım’ diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştığı görüldü.

Stüdyoda ortam gerildi

Ancak, gerginlik sürerken, Yarar, Yılmaz’a “Dönemden geçmiyoruz, dönem insanları deşifre etme dönemi. Al işte bu” diyerek Barış Yarkadaş’ı işaret etti. Yarkadaş ise Yarar’a, “AKP'nin politikasını bana devlet diye anlatma” derken, “Düzgün konuş benimle” diye belirtti.

‘Ver arayı, versene arayı’

Mete Yarar ise, Yarkadaş’a, “Terbiyesiz” diye cevap verirken, Didem Arslan Yılmaz da konuklar arasındaki polemiği bitiremeyince araya gitmek zorunda kaldı. Yılmaz, arkadaşlarına bağırarak, “Ver arayı, versene arayı” diye uyardı.

AKP Barış Yarkadaş canlı CHP Habertürk istanbul Mete Yarar Türkiye
Son güncelleme: 10:18 17.10.2019
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