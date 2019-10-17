Canlı yayında gergin anlar: Ver arayı, versene arayı

Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. Yüksek sesle birbirine bağırarak konuşan iki konuğunu sakinleştirmeye çalışan programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın ise, ‘Arkadaşlar, öyle bir dönemden geçiyoruz ki, sakin konuşalım’ diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştığı görüldü.

Stüdyoda ortam gerildi

Ancak, gerginlik sürerken, Yarar, Yılmaz’a “Dönemden geçmiyoruz, dönem insanları deşifre etme dönemi. Al işte bu” diyerek Barış Yarkadaş’ı işaret etti. Yarkadaş ise Yarar’a, “AKP'nin politikasını bana devlet diye anlatma” derken, “Düzgün konuş benimle” diye belirtti.

‘Ver arayı, versene arayı’

Mete Yarar ise, Yarkadaş’a, “Terbiyesiz” diye cevap verirken, Didem Arslan Yılmaz da konuklar arasındaki polemiği bitiremeyince araya gitmek zorunda kaldı. Yılmaz, arkadaşlarına bağırarak, “Ver arayı, versene arayı” diye uyardı.