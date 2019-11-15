Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti

Türkiye bu sabah, bir siyanür vakasıyla daha karşılaştı. Bakırköy’de 1’i çocuk 3 kişilik bir aile, evlerinde ölü bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan ilk tespitlerde evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.

O sırada Habertürk TV’de Para Gündem programında da ülkede son günlerde yaşanan intihar vakaları konuşuluyordu. Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın konuyla ilgili yaptığı yoruma Ali Saydam’ın verdiği tepki ise stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. İşte o diyaloglar:

“AHMET KAŞINMA”

Bülent Aydemir: İradesi dışında 3 çocuğu öldürüyorsunuz. Bu psikolojik midir, ekonomik midir? İrdelenmesi incelenmesi lazım.

Ali Saydam: Doğru doğru.

Ahmet Kasım Han: Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi.

Ali Saydam: Ahmet, kaşınma!