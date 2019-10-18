Canlı yayındaki sözleri programa damga vurdu

CNN Türk’te Hande Fırat’ın moderatörlüğündeki Gece Görüşü programında CHP’li Gürsel Erol ile MHP’li Metin Özkan arasında Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektupla ilgili sert tartışmalar yaşandı.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEKTUBU YIRTMIŞ”

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un canlı yayında, “Mektup ile tweet ile arasında fark var. Mektup devlet arşivine girer” demesi üzerine MHP’li Metin Özkan, “Mektup gönderene girmiş zaten. Cumhurbaşkanı o mektubu yırtıp atmış zaten” ifadelerini kullandı. Özkan’ın bu sözleri karşısında moderatör Hande Fırat ne yapacağını şaşırdı.