Çaresiz babanın isyanı: Kızımı evlatlık vereceğim. Yeter ki yaşasın

Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Zeynep Sargın'a doktorlar 14 farklı çeşidi bulunan genetik bir rahatsızlık olan ve halk dilinde beyincik erimesi denilen NCL Tip 2 SMA hastalığı teşhisi koydu. Sargın ailesinin o gün bugündür gözüne uyku girmiyor çünkü maddi durumları ilacı almaya yeterli değil. Çaresiz baba, dünya tatlısı küçük kızının gözleri önünde eriyip gitmesine isyan ediyor.

SGK İLACI KARŞILAMIYOR

Küçük Zeynep'in ilaçları geri ödeme kapsamında değil. İlaç Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından maliyeti karşılanmadığı için getirtilemiyor. İlaç yurt dışından getirildiği takdirde ise sadece Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde Zeynep’in beynine takılacak bir kapsülle 15 günde bir enjekte edilerek uygulanacak ve eksik enzimlerin tamamlanması sağlanacak.

“İLAÇ TÜRKİYE'DE YOK”

Baba Selçuk Sargın, hastalığın şu an sadece birkaç ülkede ilacı olduğunu söyleyerek, hastalarda yüzde 87 oranında başarı sağlandığı bilgisini verdi. Fakat bu ilaç SGK ödeme listesinde olmadığı için bu ilacı hastalar temin edemiyor. Pahalı bir ilaç ve ayda 2 defa alınması gerekiyor. Tek dozu ise yaklaşık 25 bin doları buluyor.

“KIZIMI EVLATLIK VERMEYE DE RAZIYIM”

Baba Selçuk Sargın sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, yardım çağrısında bulundu ve “İlacımız Almanya’da ABD’de, Fransa’da ücretsiz veriliyor. Bu ülkede yaşayan çocuk sahibi olmak isteyen, ya da kızımı kurtarmak isteyen aileye kızımı, evlatlık olarak vereceğim. Yeter ki kızım yaşasın. Bu ayıp da benim ayıbım değil Türkiye'nin olsun” dedi.

“YETER Kİ ZEYNEP YAŞASIN”

Acılı baba, gözyaşları içerisinde sosyal medya hesabından yayınladığı video da yetkililere şöyle seslendi. “Kızımın her geçen gün daha da kötüye gitmesini izlemek beni mahvediyor. Büyüklerimizden biran önce bu işe çözüm bulmasını istiyoruz. Aksi takdirde kızımı kaybedebilirim. Veya Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da bu ilacı kullanan ülkeler de herhangi birine kızımı evlatlık vermeye de razıyım. Yeter ki; Zeynep’imiz yaşasın.”

HALUK LEVENT DE DESTEK VERDİ

Baba Selçuk Sargın’a ulaştığını açıklayan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği'nin başkanı sanatçı Haluk Levent, Küçük Zeynep'in yardım çığlıklarına kayıtsız kalmayarak harekete geçti. Levent, yaptığı sosyal medya paylaşımında “Zeynep'in hastalığı NCL tip 2 SMA. Hatırlarsınız süreçleri çok uzun. Süreçler alacak bir durum bu… Baba ile uzun görüşmeler yaptık. Sağlık Bakanlığı ile de görüşme halindeyiz. Bakalım, umarım güzel sonuçlar alırız” ifadelerini kullandı.