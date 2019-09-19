Çay referandumundan ‘hayır’ çıktı

Çay, şeker gibi her türlü şeye gelen zamlar üzerine CHP'li Odunpazarı Belediyesi yetkilileri çay bahçelerinden zarar ettiklerini öne sürerek çaya zam yapmak istemiş ancak CHP Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Haydar Çelik, zamma karşı çıkmıştı. Belediye Başkanı Kazım Kurt da ilginç bir yol bularak çaya yapılması planlanan zammı vatandaşa referandum yoluyla sorma kararı almıştı.

VATANDAŞ ZAM İSTEMEDİ

Bir hafta süren referandum bugün sona erdi. Oy kullanan 1956 kişiden 1527 kişisi yani yüzde 78'i ‘hayır çaya zam yapılmasın' dedi. Hal böyle olunca, belediye çayı 1 liradan satmayı sürdürecek

YAPTIĞIMIZ POPÜLİZM DEĞİL

Referandum sonuçlarını değerlendiren, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt “Bizim amacımız katılımcı ve şeffaf belediyeciliği oturtmak. Bunu değişik ortamlarda fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çay referandumu da bunlardan birisidir. Altını çizerek söylemek istiyorum ki bu yaptığımız asla bir popülizm değildir. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak takdir yetkisine sahip olduğumuz bir konuda hemşerilerimizin görüşünü alıyoruz. Bunu sulandırmanın ve değişik yorumlamanın bir anlamı yok. Çünkü bu uygulamayı asfalt ve emlak vergileri konusunda yapamazsınız. Kanun gereği bu vergilerin oranları devlet tarafından belirleniyor” dedi.

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BU DUYARLILIK HÜKÜMETE DE GÖSTERİLSEYDİ

Başkan Kurt, “Keşke vatandaş burada ki duyarlılığını burada ki tepkisini hükümete de gösterebilse. Benzin ve mazotun fiyatı yurt dışında düşüyor. Fakat Türkiye'de hala artıyor. Vatandaş şimdi burada çay fiyatlarına zam yapılmasın diyecek. Ben de diyorum ki vatandaşlar mazota da zam yapılmasın desin. Biz hiç kimseye sormadan çaya zam yapabilirdik fakat biz demokratik bir örnek göstermek istedik” ifadelerini kullandı.