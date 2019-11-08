‘Cazibeli kafirler’ pazarı

Terör örgütü IŞİD, Irak ve Suriye'de kontrol altında tuttuğu bölgelerde “Cazibeli kafirler'' adıyla bir pazar kurdu. Kadın ve kız çocukları, 50 dolardan 8 bin dolara kadar fiyatla satılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil konuyu TBMM'de gündeme getirerek “Adına ister DAEŞ deyin isterse IŞİD deyin bunlar, Ortaçağ özlemiyle yanıp tutuşan bir grup ahlaksız katil sürüsüdür” dedi ve şunları söyledi:

“Bu insanların işgal ettikleri bölgede, 6 yaşından 70 yaşına kadar, 5- 7 bin kız çocuğu ve kadın IŞİD tarafından alıkondu. Kaçırılanlar arasında Ezidiler, Türkmenler, Süryaniler, Araplar var. Binlerce kadın ve çocuk, ‘Cazibeli Kafirler' pazarlarında satılıyor. 3 binin üzerinde kadın ve çocuğun hala bu aşağılık katil sürüsünün elinde bulunduğu tahmin ediliyor. Savaş ganimeti olduğu gerekçesiyle toplu tecavüze uğruyorlar. Sadece bir kere değil birden çok defa satılıyorlar.

50 DOLARDAN 8 BİN DOLARA KADAR

Köle pazarlarında satış fiyatları fiziksel özelliklerine göre değişiyor, 50 dolardan başlıyor 500 dolara, kadının güzelliğine göre 8 bin dolara kadar çıkıyor. IŞİD bir terör örgütüdür diyorsak ve bununla mücadele ettiğimizi söylüyorsak kendimizi inandırıcı kılmak için bu olan biteni araştırmak ve IŞİD'lilere hak ettikleri cezayı vermek zorundayız”