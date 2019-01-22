Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır, gördüğüm en ilkel ülkelerden biri

Prof. Celal Şengör, Yavuz Oğhan’ın sunduğu ‘Bidebunudinle’ programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şengör, organ bağışıyla ilgili sözlerinin medya tarafından çarpıtıldığını ileri sürerek, “Türkiye’de bikini giyilmesi, Mercedes’e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan'dır, benim gördüğüm en ilkel nüfuslardan birine sahip. Ben Antartika hariç her yeri gördüm, çalıştım buralarda… Türkiye’de 1000 senedir adam gibi eğitim yok. Siz bu toplumdan ne bekliyorsunuz?” dedi.

Organ bağışı karşıtı sözler söylediği iddiasıyla tepki çeken Prof. Dr. Celal Şengör, hem sözlerine açıklık getirdi hem de yeni çarpıcı ifadeler kullandı.

Halk TV’de Gürkan Hacır’ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk olan Şengör’ün organ bağışı ile ilgili “Taraftar değilim. Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar” sözleri, organ bağışına karşıtı olduğu iddiasıyla basında yer aldı.

“VÜDUCUM ARAŞTIRMA İÇİN KULLANILSIN”

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Şengör, sözlerinin tamamının dinlendiğinde organ bağışı karşıtlığını içermediğini belirtti. “Ben organ bağışına taraftarım, çok hoş bir şey, buna mukabil cesetlerin gömülmesi aptalca bir şey” diyen Şengör, “Benim vüducum, parazit halinde yaşayan bir insana verilmesindense araştırma için kullanılması daha doğru olur. Biz her insanı kutsal addediyoruz, ben öyle addetmiyorum kardeşim” diye konuştu.

“ORGANIMI STALİN’E VERMEK İSTEMEM, HERİF 20 MİLYON ADAM ÖLDÜRMÜŞ”

Şöngör, “Ben, bir organımı Stalin’e vermek istemem, herif 20 milyon adam öldürmüş” ifadelerini de kullanırken, eşine “Öldüğümde vücudumu araştırma kurumuna hediye edin, istedikleri gibi kullansınlar” dediğini de belirtti. “Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok” sözlerini yineleyen Şengör, “Sadece kendimden bahsediyordum. Elin dangalağını yaşatmaktansa bilimsel araştırma daha önemlidir” diye konuştu.

“MEDYAYA KIZMIYORUM”

Sözlerinin medya tarafından çarptıldığına değinen Şengör, “Kızmıyorum, sokakta yürürken köpek gelip sizi ısırsa ne yapabilirsiniz?” derken, Türkiye’de büyük bir cehaletin hüküm sürdüğüne vurgu yaptı. “Türkiye, benim gördüğüm en ilkel, üst düzey cehalet düzeyinde, en gayrı medeni ülkelerden biri” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE ADAM GİBİ EĞİTİM YOK”

Şengör, şunları da söyledi: “Türkiye’de bikini giyilmesi, Mercedes’e binilmesi burayı ileri bir ülke yapmıyor. Türkiye Afganistan’dır, Türkiye benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir, 1000 senedir adam gibi eğitim yok.”