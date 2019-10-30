Cezaevi önünde ‘annemi istiyorum’ çığlığı

Annesi Gülistan Diken Akbaba'yla birlikte Gebze Kadın Cezaevi'nde tutulan Miraz bebek, geçtiğimiz hafta sonunu birlikte geçirmek üzere babası Cengiz Zaza Akbaba tarafından Cuma günü cezaevinden dışarı çıkarıldı. Bütün hafta sonu oğlu ile birlikte zaman geçiren baba, Miraz bebeği yeniden annesinin yanına bırakmak üzere oğluyla birlikte dün cezaevine gitti.

‘BUGÜN TATİL, ALAMAYIZ’

Eşi ile kapalı görüş gerçekleştiren Akbaba, görüş sonrasında çocuğu annesine bırakmak istedi. Ancak cezaevi görevlileri, resmi tatil olduğu gerekçesiyle çocuğu annesinin yanına alamayacaklarını söyledi. Aile duruma itiraz etti ancak itirazlar sonuç vermedi. Annesinin yanında kalmasına izin verilmeyince babasıyla birlikte dışarı çıkarılan Miraz gözyaşlarına boğuldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yakınları tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan o anlar ise tepkilere neden oldu. Tepki gösterenler arasından bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Cezaevinde olan annesinin görüşüne alınmayan çocuğun feryadı… Bu vicdansızlık ve hukuksuzluk ne zamana kadar devam edecek?” dedi

Gazeteci İsmail Saymaz ise yaşananlara şu sözlerle tepki gösterdi; “Üç yaşındaki Miraz'ın annesi Gülistan Diken Akbaba, Gebze Cezaevinde yatıyor. Bugün Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla babasıyla birlikte kapalı görüşe giden Miraz, annesinin yanına sokulmadı. Devlet, ne kazanmış oldu? Miraz, annesinin kucağına gitse anayasal düzen mi yıkılacaktı?”

AKŞAM SAATLERİNDE ANNESİNE KAVUŞTU

Sosyal medyada tepkilerin yayılmasının ardından baba Cengiz Zaza Akbaba ile iletişime geçen cezaevi yönetimi akşam saatlerinde çocuğu annesinin yanına aldı. Miraz’ın annesine kavuşmasından sonra bir paylaşım daha yapan CHP’li Tanrıkulu, “Ortak çabalarımız bir annenin dışarı çıkmasına değil ancak bir çocuğun ne yazık ki cezaevine girerek annesine kavuşmasına yetti. Vicdandan, hukuktan ve adaletten uzak bu uygulamaların derhal ama derhal son bulması gerekiyor” dedi.