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CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu! Siyanür şüphesi…

Antalya'da, eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren D. (30), aracının yanında ölü bulundu. Arkadaşlarına hayatına son vereceğine dair mesaj gönderen Eren D.'nin aracının camına da siyanürle yaşamına son verdiğine dair bir not astığı kaydedildi.

22:25 -
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CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu! Siyanür şüphesi…

Olay, saat 21.00 sıralarında, Döşemealtı’da meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde tespih dükkanı bulunan ve takı tamiratı yapan Eren D., hafif ticari araçla Döşemealtı- Korkuteli yolundaki ormanlık alana geldi. Eren D., iddiaya göre, burada arkadaşlarına cep telefonundan hayatına son vereceğini belirten mesajlar attı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Eren D.’nin aracının yanında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren D.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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ARACININ CAMINA NOT ASMIŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eren D.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Eren D.’nin aracı da incelenmek üzere polis otoparkına götürüldü. Eski CHP Döşemealtı İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan Eren D.’nin, aracının camına siyanürle yaşamına son verdiğine ilişkin not astığı kaydedildi. DHA

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Son güncelleme: 22:31 28.11.2019
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