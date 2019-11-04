CHP etkinliğine PKK saldırısı!

CHP İsviçre Birliği, Solothurn'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapacaktı. Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı CHP PM üyeleri davetliydi. Ancak 15 kişilik PKK'lı grup salonu bastı.

POLİS ‘İPTAL EDELİM’ DEDİ, CHP’LİLER DİRENDİ

Terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu bez parçası ve örgüte ait paçavraları açan yaklaşık 10-15 kişilik grup, zaman zaman CHP’lilerle sözlü tartışmaya girdi. İsviçre polisi etkinliğin iptalini istedi ancak 1000 kişilik CHP'li grup direndi. Bunun üzerine organizasyon görevlileri güvenlik nedeniyle parti mensuplarını salonun dışına çıkardı.

DIŞARI ÇIKARILDILAR

Baskın esnasında yüzlerce CHP’li salon dışında bekletilirken program için salona gelen Özkoç ve Kaftancıoğlu da otel lobisinde gelişmeleri takip etti. Polisin, terör örgütü yandaşlarını salon dışına çıkarması ve gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından etkinlik yapıldı. AA