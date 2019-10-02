CHP grup toplantısı

Konuşmasının başında hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirilen CHP’nin öncülük ettiği Uluslararası Suriye Konferansı’na değinen Kılıçdaroğlu, bölgedeki çözümün Şam ile diyalog içerisinden geçtiğini söyledi.

CHP lideri, Türkiye’deki Suriyeliler ile ilgili “Güvenlik sağlanınca mültecilerin dönüşü teşvik edilmeli” dedi. İktidarı dış politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu “Türkiye Ortadoğu’da bir bataklığa saplanmış durumdadır. Türkiye’yi bu bataklıktan çekip çıkarmalıyız” diye konuştu.

DEPREM PARASI NEREYE GİTTİ?

İstanbul’u sallayan 5.8’lik depreme de değinen CHP lideri “İstanbul’da yaşayıp AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. 1999’dan sonra İstanbul’da deprem için 36 milyar dolar toplandı. 17 yılda 36 milyar dolar para toplandı. Deprem vergileri nereye harcandı? Nereye gitti bu vergiler? 29 okul dahi depreme dayanıklı hale getirilmemiş.” dedi.