CHP grup toplantısı

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları;

Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesi hakkını savunacağız. Gençler sorunlara ilgi gösterdikçe geleceğe dair endişe duymuyoruz. Ahi Evran Haftası’nı kutluyorum esnaf kardeşlerimizin. Ahi Evran sözlerinde adalet, insanları kucaklamak, kul hakkını korumak var, sözlerini dinlemeliyiz. Esnaf hayatından memnun mu? Hayır. Esnaf kardeşlerime biraz sitem edeyim, kimse kusura bakmasın. Esnaf kardeşim ağlıyor, ‘Geçinemiyorum, zam geliyor, alışveriş merkezleri bizi bitirdi' diyor ama bunları kim yaptı? Oy verdiğin AK Parti'nin yönetimi yaptı. Çalışan, üreten, alın teri dökenlerin yanında olacağız

‘KİMLERİN BİR ELİ YAĞDA BİR ELİ BALDA HAFTAYA AÇIKLAYACAĞIM’

Gittim gezdim, gördüm, kahvede oturdum, sohbet ettim bana bu şikâyeti ilettiler. Oy verdiniz bunu yaptılar, bir de bizi deneyeceksiniz dedim. Yönetimi bize teslime din göreceksiniz nasıl yönetiliyor, işsizlik nasıl bitiyor, çiftçi alın terinin karşılığını nasıl alınıyor, Londra’daki bir avuç insana teslime dilemeyen Türkiye nasıl ortaya çıkıyor, göreceksiniz. Devlette liyakat kalmadı. Her şeye bir kişi karar veriyor. Sabah kim yanına giderse onun kararı çıkıyor. Peki ulaşamayan yüz binlerce esnaf, çiftçi? Onların derdini dinleyen yok. O sarayda otururken sanıyor ki herkesin yeri çok rahat. AKP’li kardeşlerime seslenmek isterim önümüzdeki hafta size sarayın Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl arpalık haline getirmiş onu açıklayacağım. Kimlerin bir eli yağda bir eli balda haftaya açıklayacağım. Sabredin.

‘AK PARTİ’DEN TIK YOK’

Demokratik yollarla beyefendiyi göndereceğiz.Daha şu ana kadar AK Parti’den tık yok. Hangi gerekçeyle itiraz etmiyorlar. AK Partili kardeşlerimin bunu hafızalarının bir yerinde tutmaları lazım. Bu memleket sıradan bir memleket değildir. Eğer tehdit ediliyorsan tepkini göstereceksin.

‘O YÜZDEN BEN CHP OLARAK SİZLERİN OYUNU İSTİYORUM’

Bu millet önümüzdeki seçimlerde yemeyecek, gerekli dersi verecek. Buna inanıyorum. Kırmızı et sanayicileri başkanı bir açıklama yapmış, son bir yılda maliyetlerimiz yüzde 50 arttı diyor. Yüzde 20 zam yapmak istiyoruz ama iç piyasada tüketim düştüğü için kimse fiyatları artıramıyor, diyor. Bunu da AKP’li kardeşlerim hafızalarının bir köşesine yazıyordur. Buradan kamyon şoförlerine seslenmek isterim; sorununu biliyorum, nasıl çözülmesi gerektiğini de biliyorum bunun yolu seni düşünen siyasi iktidara oy vermektir. O yüzden ben CHP olarak sizlerin oyunu istiyorum. Huzur için, bereket için istiyorum.