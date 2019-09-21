CHP Kurmayı Salıcı’dan erken seçim çıkışı

CHP Bölge Toplantısı Bursa İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, Afyonkarahisar, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ile Yalova örgütlerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi. “31 Mart ve 23 Haziran'da Yapılan Yerel Yönetimler Seçim Sonuçları Çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İktidar Yürüyüşü” gündemli toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlık etti.

SALICI: CHP'Lİ BAŞKANLAR SEÇİLDİ, TÜRKİYE UÇURUMA MI YUVARLANDI?

Konuşmasına 24 Haziran'dan 31 Mart yerel seçimlerine dek yaşanan süreci özetleyerek başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 31 Mart seçimi öncesi ortaya atılan ‘beka’ sloganına vurgu yaparak, AKP'nin sürdürdüğü siyasetini eleştirdi.

Salıcı şöyle dedi: “31 Mart seçiminde, bir yerel seçim olmasına rağmen ortaya koydukları temel slogan, beka meselesiydi. Maazallah muhalefet partilerine ve hele ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirseniz, Türkiye zaten çok kötü durumda, uçurumun kenarına gelmiş durumda diyorlardı. Bildiğiniz korkutma siyaseti. CHP tam tersini savundu ve dedi ki, Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var. Esas ihtiyaç olan şey belediye başkanlarının memleketine vereceği hizmettir. Üzerinden 6 aya yakın zaman geçti. Siyaset bu sürece biraz daha soğukkanlı bakma imkanına sahip. Şimdi sormak lazım. Yurttaşlarımızın yarısı CHP'li belediye başkanlarından hizmet alıyor ve evet ekonominin yüzde 62'sini CHP'li belediyelerin olduğu bölgeler yönetiyor. Ne oldu beka meselesi. Türkiye'nin başına bir çorap mı örüldü, CHP'li belediye başkanları seçim kazandı diye? Ne oldu, Türkiye CHP'li başkanlar göreve geldi diye uçurumun kenarından aşağıya mı düştü? O beka meselesi dediğiniz şey sizin kendi bekanızla ilgiliydi. Ve sizin ayağınız iktidarda çukura girdi.”

SALICI: CHP İKTİDARA YÜRÜYOR

17 Aralıkla başlayan süreçte ortaya dökülen kimi tapelerde adı geçen Egemen Bağış'ın bir süre adı unutturulduktan sonra terfi ettirilip büyükelçi olarak atanmasını da eleştiren Salıcı, Türkiye'nin önünde bugünden tarihi 2023 olarak bilinen bir seçim olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Bu seçim belki 2023'te olacak belki daha yakın bir tarihte olacak. Şu anda seçilmiş olan belediye başkanlarımız üzerinde önemli bir görev var. CHP'li başkanların yönetemez dedikleri, beka meselesine dönüşür dedikleri CHP'li başkanların nasıl yönetebileceğini, toplumun dar gelirli kesimlerine nasıl sahip çıkabileceğini göstermeleri lazım. Bu sorumlulukla görevlerini yapıp toplumun bütün kesimlerine hizmet edecek sosyal demokrat belediyecilik anlayışını yerleştirmeleri lazım.”

Dış politikada, eğitimde, toplumsal barışta, ekonomide çok ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Salıcı, toplumsal kucaklaşmayı sağlayacak CHP'li kadrolarla bu sorunları aşmanın mümkün olacağını kaydetti.

Salıcı “O sandık, çok uzağa gidemez. O sandık 2023'ten daha uzağa gidemez. O sandık buraya gelecek. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı da o sandığa gömülecek.” diye konuştu.