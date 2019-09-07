Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP lideri Aydın’da halka hitap etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Aydın'da halka seslendi.

12:18 -
Haberler Gündem
CHP lideri Aydın’da halka hitap etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret sonrasında halka hitap etti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları:
Gazetelerde görmüşsündür. Yenikapı’da bir sergi açıldı. İsrafın sergisi. Biz verdiğimiz sözleri tutuyoruz. İstanbul’da, Ankara’da Antalya’da, İzmir’de ve tüm belediyelerimizde.

Buradan birkez daha çağrı yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olarak hareket ediyor. Tarafsız değil. İsterseniz gelin halka soralım, refarandum yapalım.

Ayrıntılar geliyor…

Son güncelleme: android-time 12:35 07.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more