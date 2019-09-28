CHP önerdi AKP kabul etti: Belediye tabelaya T.C.’yi ekledi

Altınordu ilçesinin belediye meclisinde, CHP’li üyelerin talebi doğrultunda yapılan oylamada, Altınordu Belediyesi kurumsal kimliği ve tabelasına “Türkiye Cumhuriyeti” ibaresinin eklenmesi oy birliği ile kabul edilmişti.

Toplantıdan sonra harekete geçen AKP’li Belediye Başkanı Aşkın Tören, yeni bir tabela hazırlatarak belediye binasına astırdı.

“CUMHURİYET BİRLİK İLKEMİZ”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini benimsediklerini dile getirererek, “Meclis üyesi arkadaşlarımızın bu konuda bir talebi oldu. Biz de meclisimizde görüşüp karar verdik. En kısa sürede de tabelamızı değiştirdik. Biz Cumhuriyetimizin payidar kalacağına ikrar ediyoruz. Birlikte karar aldığımız belediyemizin kurumsal kimliğine ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresinin eklenmesi ile geleceğe ilişkin güçlü bir irade ortaya koyduk. Hep birlikte ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu bizim birlik ilkemiz, birlik harcımız, birlik irademiz olsun” diye konuştu.